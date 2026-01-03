El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este sábado un ataque con misiles lanzados desde helicópteros estadounidenses contra zonas civiles de Caracas y otras localidades del país. Indicó que equipos de rescate buscan posibles heridos o fallecidos.

«Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, motivado por la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos», afirmó Padrino López en un video difundido en redes sociales.

El titular de Defensa detalló que misiles y cohetes fueron disparados desde el aire por helicópteros, a los que calificó de «ruin y cobarde». Pidió a la población evitar «el caos y la anarquía, que son armas tan letales como las bombas». «Nos han atacado, pero no nos doblegarán», añadió.

El Gobierno venezolano calificó el incidente como una «gravísima agresión militar» en áreas civiles y militares de Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, y ordenó el «despliegue del comando para la defensa integral de la nación».

Testigos reportaron varias detonaciones en la madrugada del sábado en Caracas, La Guaira y Miranda, en medio de tensiones con EE.UU., que en agosto desplegó buques de guerra y aviones en el Caribe, denunciados por Caracas como «amenazas» para un cambio de régimen.

Por su parte, fuentes de la Administración estadounidense informaron a CBS News que el presidente Donald Trump ordenó ataques aéreos contra objetivos militares en Venezuela, como parte de su presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Fox News confirmó foco en la zona costera de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía y sitios militares clave.

Trump, quien en noviembre advirtió sobre posibles ataques y recientemente anunció la captura de Maduro, acusa al Gobierno venezolano de liderar una red de narcotráfico. El viernes, mencionó un golpe a una «gran instalación» relacionada, sin precisar ubicación.