El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que la fórmula en la que está basando los nuevos aranceles que planea imponer a algunos socios a partir del 1 de agosto se basa en el sentido común y agregó que Brasil será uno de los países que reciba en breve una carta con nuevas cifras.

«La fórmula está basada en el sentido común, en los déficits, en cómo hemos sido tratados a lo largo de los años, en los números brutos», dijo en una rueda de prensa en el marco de su reunión con los mandatarios de Gabón, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania y Senegal.

La tregua comercial de 90 días que concedió el pasado 9 de abril a sus socios para negociar en este tiempo nuevos gravámenes expiraba este miércoles, pero este lunes el líder republicano amplió ese plazo hasta el 1 de agosto.

No obstante, desde entonces empezó a mandar cartas a países con los que todavía no ha llegado a un acuerdo advirtiéndoles de que si no abren su mercado y eliminan aranceles y barreras arancelarias les impondrá aranceles fijados de manera unilateral.

Ese mismo lunes empezó a mandar misivas a una quincena de países, como Japón y Corea del Sur, con cifras que en algunos casos mantienen el porcentaje previsto a principios de abril, pero que en otros lo eleva o lo reduce.

Este miércoles anunció que impondrá aranceles del 20 % a las importaciones de Filipinas y tasas de entre el 25 y el 30 % a Brunei, Moldavia, Argelia, Irak y Libia.

En todos los casos Trump advierte a esas naciones que en caso de que estas decidan incrementar sus propios aranceles sobre los bienes estadounidenses, Washington sumará ese porcentaje al que acaba de anunciar.

El presidente estadounidense adelantó el martes que la Unión Europea recibiría su propia carta este miércoles o jueves, y hoy dijo que Brasil tendría la suya entre hoy y el jueves por la mañana. «Estarán basados en hechos sustanciales y también en la historia pasada», concluyó.

El neoyorquino reitera que los gravámenes «son necesarios» para corregir lo que a su juicio son años de políticas y barreras arancelarias que han provocado a Estados Unidos un déficit comercial en sus respectivos intercambios.