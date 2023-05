El circuito Unión Radio desmintió la información publicada por los ex conductores del programa “Ciudad 286”, que se transmite a través del circuito Éxitos, sobre la salida del mismo del aire por “sugerencias de Conatel”.

Alí Urdaneta, gerente del Circuito Unión Radio, dijo a Nueva Prensa Digital, que “la sugerencia de Conatel no existió, no hubo ninguna recomendación como varios medios titularon”.

“La decisión fue del circuito, Conatel nunca nos dijo nada ni nos llamó”, sentenció.

Asimismo, explicó que su salida fue para ser pasados a Unión Radio Noticias porque el contenido que manejaban era más para ese estilo.

“Ellos tenían conocimiento que al volver URN al aire, podría haber un cambio de dial o de formato para aligerar la carga informativa y ser adoptada a la de Éxitos”, indicó.

Salida del programa

La semana pasada, la central del circuito informó a Alí Urdaneta que el programa Ciudad 286 saldría hasta el 17 de mayo con el formato que se venía haciendo, pues “el contenido debe ser dosificado, sin entrevista ni noticias álgidas porque todo ese contenido lo maneja Unión Radio”.

“Se les hace anuncia que Ciudad 286 saldría hasta hoy (17 de mayo) con este formato”, porque “este tipo de programa y similares van a ser pasados URN”.

Migración a otro dial

Después de darle la información, “se les notificó que serían llamados para incorporarlos a Unión Radio Noticias”

“Se desconocía la fecha de inicio”, ya que, “en el circuito separamos un mes a los locutores de la radio para que las personas puedan desconectar un poco de esas voces e iniciar con la conformación del nuevo programa y la campaña de intriga” dijo Urdaneta.

“En este caso hasta se pensó migrar el programa a Unión Radio. Eso estaba en los planes”, destacó.

En ese momento, se planteó la búsqueda de una persona que condujera el programa, “en ese momento Stephane Hernández” no estaba “en los radares”, para que “llevara las riendas y se adaptará al formato original del programa”.

SNTP filtra el cierre

Un día después, se filtra una información con declaraciones de unos de los anclas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), indicando que el programa había salida por sugerencia de Conatel.

“Lamentablemente, pasa el jueves lo del comunicado y me empiezan a llegar los captures, preguntándome sobre las declaraciones que habían hecho, a lo que les hago conocer que eso no fue lo que yo dije ni lo que acordamos”, dijo.

Al día siguiente, se comunican conmigo para preguntarme sobre qué iba a pasar con ellos y su paso a Unión Radio.

“Yo le digo que iba a estar complicado por la publicación o declaración que hizo su compañero el día de ayer”.

Para su sorpresa, ella tampoco conocía sobre esa alerta “mira sí, preguntale por qué eso fue lo que pasó y eso está entorpeciendo su traslado, así que averigua”.

Pasaron unos 15 minutos, el compañero de la persona me llamó, desconociendo que nunca dijo nada, así que le dije que averiguará lo que sucedió. Para ese momento, no me refutó nada y le comento que todo eso está raro, porque si no lo dijiste, alguien lo montó. Algo paso aquí”.

“Yo estaba confundido y le dije muévete rápido porque no vaya a ser que te hayan hackeado la cuenta, pero sabes dándole el beneficio de la duda”, dijo.

Luego de la llamada, él se fue averiguar “me vuelve a llamar a eso de las 6 de la tarde y yo estaba con mi esposa haciendo unas diligencia y le digo que no podía atenderlo porque andaba en la calle, él me dice me puedes atender un minuto y le digo no puede ser a la siete, como en una hora debo estar en la casa y él me dice ok”.

Se hicieron las 7:55 cuando me regresa la llamada, cabe destacar que desde la primera llamada que fue a las 3:00 de la tarde hasta la hora de la segunda llamada, “él nunca me había dicho que si hizo las declaraciones”, agregó.

“Él me llama para decirme que sí, que sí estuvo hablando con la gente del Sindicato y que iban a manejar la información interna, pero el presidente del ente publicó la alerta y después lo tumbaron.”

Para escudarse, “él me dijo bueno Ali eso fue lo que tú me dijiste y yo le digo que nunca se habló de Conatel. Nunca dije que por eso se estaba cerrando el programa, es más el programa no está cerrado y el lunes iniciará con el nuevo formato. Jueves y viernes salieron las cuñas para cumplir con los clientes ¿por qué salen las cuñas? Porque el programa está abierto. Si se hubiera sacado totalmente, las publicidad no estuvieran sonando”.

Urdaneta: no teníamos locutor

Urdaneta cuenta que “no teníamos locutor” y aclara que la llegada de Stephane Hernández no tuvo que ver con la salida de ellos.

“A Stephane se le contactó mucho antes que Caracas decidiera la salida de ellos del programa, es decir, no se puede hablar de serrucho porque como se expuso el comunicado por ella, su incorporación era para Unión Radio Noticias, donde estamos buscando anclas para dos espacios, que seguimos sin ocupar”.

En vista de la situación y la aprobación de Caracas, “se le propone a ella conducir por la premura el programa Ciudad 286”, ya que, “de las personas que hicieron demo, era la voz que más encajaba. Así es como llega ella al Éxitos, no hubo serrucho como quieren hacer ver”, concluyó.

Nueva conductora

El lunes 22 de mayo, Ciudad 286 vuelve al aire con el nuevo formato y bajo la conducción de la periodista Stephane Hernández.

Al conocerse que Hernández es la nueva conductora del programa, los internautas la acusaron de «quitarle el puesto» a los antiguos conductores.

Hernández dijo que Unión Radio la contactó para reunirse conmigo y hacerme una propuesta. «Yo fui sin ningún tipo de compromiso, simplemente a escuchar la propuesta».

«En primera instancia, me ofrecieron entrar a la parrilla de Unión Radio Noticias, pero debía hacer un demo para ser enviado a Caracas y de allí iba a partir todo», declaró.

Stephane debía grabar el demo el 17 de mayo, pero «me surgió un inconveniente y lo hice al día siguiente».

El jueves 18 de mayo, «cuando voy a grabar mi demo, el señor Ali me comenta la situación de los muchachos y me pide modificar el demo al estilo de Ciudad 286 para enviarla a Caracas».

«El gerente de producción me explica que ese programa tenía clientes y a los cuales deben responder. Por ello, es que me propone ingresar a ese espacio. Nunca fui por ese programa, porque mi inicial propuesta era URN», aseveró.

Una de las cosas que «me dejó claro, el señor Ali es que el programa le pertenecía a Éxitos», añadió.

«Si no era yo, iba a ser otra persona del gremio»

«Si no era yo, era otra persona del gremio quien iba a ocupar ese lugar, pues, ya la tenían seleccionada», sostuvo.

«Cuando me lo propusieron, lo pensé mucho, porque no quería caer esta situación que se ha creado, pues los conozco a ellos desde hace un tiempo. Sin embargo, las oportunidades a veces sola pasa una vez y esta era para continuar creciendo profesionalmente y acepté», afirmó Stephane.

«Tal vez, y puedo estar suponiendo cosas, ellos hubiera toda esa oportunidad estando en mi posición. Era una vacante libre, es decir, nadie reemplazo ni desplazo a nadie», sentenció.

No obstante, Hernández señaló que le molestó la manera del cómo la involucraron en un problema entre la emisora y ellos. «Yo vine por una oferta que ni siquiera era ese programa».

Así mismo, manifestó que si ellos tenían alguna duda o incomodidad, me hubiera llamado o contactado directamente, pues a ambos los conozco y tienen mi número de teléfono, «en lugar de hacer comentarios fuertes en redes sociales que me perjudicaron», cerró.

Comunicado de los exanclas

Dos días antes, los exanclas emitieron un comunicado informando su salida del aire y acusando a la emisora de vulnerar su libertad de prensa.

En el comunicado, estos aseguraron que su salida del circuito no tuvo claridad «solos nos informaron que que por sugerencia de Conatel el programa salía del aire».

Nueva Prensa Digital se contactó con Brayan Silva para conocer su versión de la situación y dijo que la emisora les informó que salía del aire por «sugerencia de Conatel».

También sostuvo que su salida se debe a un tema personal hacia ellos por parte del circuito, ya que, «si hubiera existido la orden de Conatel, el lunes no hubiera salido al aire el programa.