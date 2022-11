Turín, Italia. El serbio Novak Djokovic se adjudicó ayer domingo automáticamente, tras imponerse al noruego Casper Ruud en la final de la Copa de Maestros (7-5 y 6-3) de Turín, con 4.740.000 dólares (4.543.020 euros), el bote más alto de la historia del tenis.

Las Finales ATP de Djokovic han sido para enmarcar. Ha igualado a Roger Federer con seis entorchados como Maestro de Maestros y se ha desquitado de una campaña marcada por la polémica fuera de las pistas de tenis por su negativa a vacunarse contra la COVID-19 por todo lo alto, embolsándose el mayor premio económico de la historia del tenis al haberse proclamado campeón invicto.

Cada tenista se aseguró un fijo de 320.000 dólares solo por clasificarse a este prestigioso torneo que reunió a las ocho mejores raquetas del circuito. Cada victoria en fase de grupos significó 383.300 dólares más. La victoria en semifinales fueron 1.070.000 dólares y con el triunfo en la final ha recaudado 2.200.400. dólares más.

El serbio ya manifestó su punto de vista sobre este asunto tras su victoria en semifinales ante el estadounidense Taylor Fritz.

«Lo que los medios de comunicación no están escribiendo es sobre todos los impuestos y también los otros gastos. Pero eso está bien. No puedo sentarme aquí y hablar del dinero como un problema en mi vida. He sido muy afortunado. Viene como consecuencia de mi tenis y el éxito que he tenido junto con mi familia y mi equipo», explicó.

«Creo que cada euro que he ganado ha sido con mucho sudor y lágrimas. No doy nada por sentado porque sé lo que se siente al no tener nada en la mesa, cinco miembros de la familia, la guerra, las sanciones… No olvidemos de dónde vengo y de la época en la que crecí», añadió.

«Conozco exactamente el lado opuesto, lo que me ayuda en la vida creo que a apreciar más todo lo que gano», sentenció.

