Delegaciones de la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia fijaron este miércoles una agenda de trabajo para avanzar en temas migratorios relacionados con niños, niñas y adolescentes, cronograma que inicia en septiembre y culmina en diciembre, y se centrará en la protección de menores migrantes, incluyendo la reunificación familiar y el acceso a servicios sociales.

Ambas naciones acordaron reunirse cada 15 días de manera virtual con las instituciones vinculadas para priorizar los casos y garantizar todos los mecanismos de los derechos de la citada población, adoptados en el marco del Memorando de Entendimiento para la protección de niños, niñas y adolescentes, refiere una nota de prensa del Mppre.

La representación nacional reiteró, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que el Plan Vuelta a la Patria unifica a todas las instancias de protección del niño, niña y adolescente del Estado venezolano, en función de garantizar el retorno seguro de los connacionales al país.

La comisión colombiana indicó que, a través del diálogo constructivo, compartirá los procedimientos que permitan la búsqueda de la red familiar al momento de la reunificación del infante.

Este encuentro técnico, que se realizó durante dos días en la Casa Amarilla “Antonio José de Sucre”, en Caracas, subrayó la voluntad política en materia de protección de los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la nación neogranadina.