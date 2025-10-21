La Vinotinto Sub-17 debutó en el torneo Dubái Youth Contender Fútbol con un empate (1-1) ante Uzbekistán, encuentro que marcó el inicio de su preparación con miras al Mundial de la categoría que se disputara en Catar.

Los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo se adelantó en el marcador por medio del delantero David García, quien capitalizó un centro en el área con un cabezazo que batió la portería rival en el minuto 26.

No obstante, la selección juvenil no pudo mantener la ventaja. Cerca del final del partido, una mano dentro del área resultó en un penal para Uzbekistán, sellando el empate definitivo.

Venezuela jugará su segundo partido en este torneo amistoso internacional el jueves 23 de octubre frente al combinado de Uganda, a partir de las 11:00 de la mañana.

Este certamen también cuenta con la participación de las selecciones de Burkina Faso, Uzbekistán y Marruecos.

Posteriormente, la ‘Vinotinto’ sub-17 se medirá en un amistoso contra Japón en Dubái, el próximo 29 de octubre.

El Mundial de Catar se llevará a cabo del 3 al 27 de noviembre. Venezuela integra el Grupo E, donde enfrentará a Inglaterra, Egipto y Haití.