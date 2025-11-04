La Vinotinto Sub-17 abrió con pie derecho su participación en el Mundial de la categoría, al golear por 3-0 a Inglaterra, donde destacaron en la ofensiva tres defensores, el capitalino Román Davis, el deltano Dioner Fuentes y el guayanés Eider Barrios.

Por su parte, el portero Alan Vásquez, quien con sus excelsas atajadas, se convirtió en la figura de la victoria de los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo.

El cotejo que se fraguó en un primer tiempo del encuentro, con Inglaterra haciendo esfuerzos para doblegar la siempre precisa ubicación del golero Vásquez, donde se produjeron varias opciones de gol, pero siempre estuvo la figura del guardavallas del Metropolitanos FC en la primera división del balompié nacional.

Tres defensores, uno guayanés, para definir

Tras los primeros 30 minutos de ataque del elenco Vinotinto, la Vinotinto sub-17 capitalizó dos ráfagas de juego ofensivo por las bandas para abrir la cuenta en el marcador, y prácticamente definir el compromiso, casi siempre con la batuta de mando que intentó imprimir el nacido en Venezuela, Alejandro Gómes.

Primero, el jugador de la UCV FC, Román Davis se lanzó como un torpedo por la banda de la derecha, arrancando desde su cancha con el balón dominado, hasta llegar en diagonal, y observar muy acertadamente que el arquero inglés Jack Porter quedó a medida distancia del palo derecho, por donde el ucevista metió un disparo cruzado que abrió la cuenta en la pizarra. Era el 1-0 y la Vinotinto se ponía adelante en la pizarra.

El gol le dio un golpe fuerte a la selección inglesa, que tras la reanudación después de este gol, buscó nuevamente el marco de Vásquez, quien siguió estando atento a las acciones.

Y cuando menos lo esperaba, otra carga ofensiva por las bandas, en esta ocasión por la izquierda, permitió que surgiera el 2-0 de la pizarra, gracias al jugador deltano (es de Tucupita) Dioner Fuentes, quien empalmó un espectacular remate hacia el ángulo superior de la portería de Inglaterra.

2-0 al descanso para la Vinotinto Sub 17

Con el 2-0 ambos elencos se fueron al descanso, y para la segunda parte, mostró temple al mantener el resultado del juego, hasta que al minuto 3 del tiempo de reposición de la segunda parte, llegó el guayanés Eider Barrios, también defensor, para rematar una carga que llegó por la derecha, en la que despejó a medias el golero Porter, y que produjo un rebote que empalmó totalmente de frente, el jugador ficha del Caracas FC, para el contundente e histórico marcador a favor de los dirigidos por el estratega Oswaldo Vizcarrondo.