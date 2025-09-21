El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) denunció este domingo la «desaparición forzada» de Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, quien fue condenado a veinticuatro años de prisión por formar parte de la llamada ‘Operación Gedeón’, un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Nicolás Maduro, ocurrido en mayo de 2020.

«Denunciamos la desaparición forzada de Merys Torres de Sequea, madre del Capitán Antonio Sequea, preso político de la dictadura de Nicolás Maduro, y de su sobrina Zoris Gutiérrez Torres», señaló la formación en una publicación en X.

VP responsabilizó directamente al Ejecutivo chavista «por lo que pueda ocurrirles».

«Exigimos su liberación inmediata. ¡Basta de terrorismo de Estado y de perseguir a familias inocentes!», añadió el partido.

Hombres encapuchados

Fátima Sequea Torres, hija de Merys Torres de Sequea, explicó -en un video publicado por VP en X- que su madre fue interceptada por «unos encapuchados» en horas de la mañana del sábado en Guatire, estado Miranda (norte), y que hasta el momento desconoce su paradero.

«Mi madre es una señora de la tercera edad, hipertensa, que necesita tomar dos pastillas de la tensión al día y hasta ahora no sabemos en qué condiciones físicas está (…) es una señora indefensa que es incapaz de hacerle daño a nadie», apostilló.

En agosto de 2020, la Justicia venezolana condenó a veinticuatro años de cárcel a quince personas involucradas en dos ataques marítimos fallidos contra el Gobierno de Maduro, conocida como ‘Operación Gedeón’, entre ellos al considerado líder de la operación, Antonio Sequea.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó entonces que Sequea y el resto de detenidos fueron acusados de los delitos de «terrorismo, rebelión y conspiración».

Así mismo, el fiscal venezolano dijo en agosto de 2020 que Sequea y los otros catorce implicados se acogieron a la figura de «delación», que beneficia con reducción de la pena a los condenados que faciliten detalles de los delitos de los cuáles se les acusa.