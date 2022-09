Cuarenta años de carrera artística han dejado en Yordano Di Marzo, un mar de enseñanzas, anécdotas y reflexiones que hoy son protagonistas de su gira «Vivir para cantarlo».

El cantautor ítalo-venezolano arribó a Puerto Ordaz para su única presentación en el Centro Portugués Venezolano de Guayana, pero antes, aceptó un breve encuentro con la prensa local.

«Muchas gracias por recibirme, hace algún tiempito que no venía para Puerto Ordaz y tengo buenas memorias, pero un poco confusas por el tiempo», expresó Yordano minutos después de instalarse en el salón del hotel RosaBela, donde se llevó a cabo el encuentro con los medios.

La sensibilidad del cantante arropó en todo momento la conversación con medios de comunicación. Su historia de vida y musical será reconocida con un Grammy Latino a la Excelencia Musical, premio que recibirá el próximo 16 de noviembre en Las Vegas.

«Me alegró mucho, estábamos en Caracas cuando me dicen que el presidente de la cadena de los Grammy Latino quería conversar conmigo, pero como viajaba al día siguiente a Nueva York, preferí esperar para llamarlo desde allá, dudamos para qué sería», relató Yordano, reconociendo que no se esperaba que un reconocimiento fuese el motivo de la llamada.

De acuerdo con la Academia, el Premio a la Excelencia Musical y el Premio del Consejo Directivo se entrega a las figuras que en el transcurso de sus carreras realizaron contribuciones a la música latina. Los galardonados en 2022 «dejaron una huella sin precedente en nuestra comunidad», completaron los organizadores.

Para el cantautor venezolano, recibir un Grammy es el «plus» de su carrera; lo recibe con mucha satisfacción y admite que es su premiación favorita.

«Es mi evento favorito, he estado nominado unas cuántas veces, pero esos premios, los especiales, son los que más me agradan. Me parecen bonito, uno se encuentra con amigos, conoces gente, músicos, compositores, productores, arreglistas, leyendas de la música».

«Vivir para cantarlo» es el nombre que recibe la más reciente gira de Yordano, por varias ciudades del país. Un encuentro especial y emotivo para él, luego de enfrentar con mucha valentía un episodio tan duro en su vida como el cáncer, ya superado.

En ese amargo episodio, las reflexiones del cantante son una constante; en rueda de prensa, muy conmovido y con lágrimas en los ojos, quiso hablarle al inexperto Yordano que empezaba una carrera musical.

«Le diría que aproveche los momentos, pero para aprovecharlos, debe tener un buen equipo, solo es muy difícil. Esto es un negocio y te puede ir mal, a pesar de que hagas las cosas muy bien (…) cree en ti mismo, prepárate, estudia. Habrá obstáculos, pero ten fe por lo que quieres, por lo que sientes…y no te dejes llevar por las corrientes y las modas que te deslumbran», expresó.

El repertorio musical de la gira «Vivir para cantarlo» incluye emblemáticos temas como Por estas calles, Perla Negra, Manantial de corazón, Robando azules y composiciones más recientes como Después de todo, que nació en ese amargo momento que le tocó vivir.

Esta gira nacional lleva a Yordano a ciudades como Maracay, Barquisimeto, San Cristóbal, Caracas, Carabobo y sus fans tendrán la oportunidad de cantar, a todo pulmón, las románticas canciones que lo llevaron a la fama.