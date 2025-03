El programa «Z Creativo», liderado por los profesores Carmen García y Sergio Romero Andarte y cuenta con el aval de la Alianza Francesa de Puerto Ordaz, ofrece una experiencia para jóvenes de 14 a 19 años en Ciudad Guayana, centrada en el desarrollo de startups y el uso de la metodología Lean Startup.

Romero explicó que la idea de este proyecto es que los jóvenes trabajen con el sistema «Silicon Valley’, utilizado por grandes tecnólogos del mundo, al mismo tiempo explicó que la metodología aplicada se llama ‘Lean Startup’.

«Este método consisten en que durante un mes los chicos estarán inmersos actividades y experiencias vivenciales llamada en un sala, simulando ser un estacionamiento. En Estados Unidos se conoce como ‘garage'», dijo.

Romero detalló que en este lugar los participantes simulen montar su propia empresa, negocio, emprendimiento, startup o modelo de negocio, aplicando estas metodologías.

Pese a que se trata de un mes de mentorías, el profesor acotó que durante dos meses les «dan soporte» para que continúen trabajando en el proyecto, completando los tres meses del programa.

Primeros participantes del ‘Z Creativo’

En esta primera edición, forman parte 15 jóvenes, que a juicio de Romero «han superado las expectativas del programa».

«En el programa trabajamos con sistemas gamificados, ludificados para que ellos avancen más rápido, también se implementa la inteligencia artificial y las nueve etapas del Canvas Businnes Model, que forma parte de la metodología», prosiguió.

También aprenden de habilidades blandas como la psicología como habilidades comunicativa, liderazgo, trabajo en equipo, gestión, marketing, entre otras.

La graduación de la primera promoción se llevará a cabo el 5 de abril en las instalaciones del Club Portugués, donde los jóvenes expondrán los proyectos desarrollados durante el programa ‘Z Creativo’.

¿Cómo llega la idea a Guayana?

Al respecto de traer este programa a Ciudad Guayana, Sergio Romero contó que la ciudad «tiene la ventaja de que hay carreras de informática y electrónica en la mayoría de las universidades de la zona, incluso en universidades en Ciudad Bolívar».

Entonces, «vimos esta gran oportunidad», debido a que «los sistemas educativos en el mundo no están dando respuesta a esta nueva generación jóvenes, que van directo al grano y comprobamos con estos 15 chicos», siguió.

Romero destacó que «esto no es un curso, no es un taller no es lo tradicional que conocemos»

«Es más una vivencia, es un demo, start up y allí vimos la oportunidad de realizarlo en Ciudad Guayana», declaró.

El profesor puntualizó que con esta primera promoción ha dado mucho de que hablar, pues personas de Caracas, Maracaibo, Maturín, Barcelona, entre otras ciudades del país han llamado a los organizadores para instalar en este programa en las mencionadas localidades.

«Hay un interés nacional por este tipo de actividades, por ello, invitamos a todos los institutos educativos que se una a esta idea, de que traten de cambiar el modelo», comentó.

«Los chicos no solo van a recibir clases teóricas, sino también coaching, mentorías, basado en lo que ellos les gusta, su vocación, emprendimiento o negocio».

Respaldado por la Alianza Francesa

El programa, antes de iniciar, se lo presentaron al vicepresidente de la Alianza Francesa de Puerto Ordaz, al señor Gilbert Almarza, quien al ver la propuesta comentó que se trata de una metodología aplicada en las universidades, escuelas e institutos tecnológico en Francia, dando el visto bueno y avalando el programa.

Esta organización, adscrita a la Embajada de Francia en Venezuela, tiene como objetivo promover el idioma francés y la cultura de los países francófonos por el mundo, en este particular en Ciudad Guayana.

Segunda edición

Ante la gran motivación por los jóvenes de formar parte de este programa, la primera edición se agotó en pocos dias, obligando a los organizadores a gestionar la segunda teniendo como fecha tentativa el próximo sábado 12 de abril.

Romero mencionó que «quedaron muchos pendientes de la primera edición, no solo porque no tenemos la capacidad, sino también que no podemos atender a tantos. La primordial es hacer un trabajo más exclusivo».

Para aquellos interesados, pueden contactar a los encargados del programa a través del número telefónico (0424).952.64.02 o la cuenta de Instagram (@gerente.zcreativo).

Participantes del Z Creativo

A la experiencia, los integrantes de esta primera edición lo han catalogado como un «programa muy bueno».

Gonzalo Torres, uno de los ellos, dijo que en Z Creativo «me están enseñando cosas sobre los negocios, además de esto. Nos preparan mentalmente para manejar cosas de gran estatus».

El proyecto de se centra en una farmacia innovadora que incorpora inteligencia artificial y facilita el acceso a medicamentos, incluso sin receta.

«No es una farmacia del montón, sino uno que tenga sus diferencia como por ejemplo la implementación de un nuevo sistema que se está dando a conocer de la inteligencia artificial, darle acceso más fácil a medicinas a las personas, incluso sin récipe», expresó.

Otros de los participantes, Jorge Sánchez ha dicho que la experiencia «ha sido muy creativa e innovadora».

«Me ha mentalizado para el futuro. También he visto mucho de compañerismo, y cómo ser jefe, cómo comandar toda una empresa», explicó.

En caso de su proyecto, consiste en un restaurante en Estados Unidos que ofrecerá comida venezolana, destacando la diversidad de la gastronomía del país y contando la historia de cada platillo, además de incluir música tradicional para promover la cultura venezolana en el mundo.

Innovación para los jóvenes

Sergio Romero opinó que el programa «ha sido una experiencia enriquecedora e innovadora en Ciudad Guayana y es muy necesaria para los jóvenes, solo de la ciudad si no de Venezuela».

Asimismo, añadió que han aprendido sobre redes sociales y trabajo en equipo mediante actividades divertidas.

En cuanto a su proyecto, se trata de una veterinaria que ofrezca servicios médicos, peluquería, paseos y un refugio para animales necesitados y enfermos.

Entretanto, Luis Luna comparte que Z Creativo «ha sido una experiencia gratificante y necesaria para el desarrollo de proyectos creativos de los jóvenes».

Luna está desarrollando un estudio de animación que promueve la creatividad original en respuesta al impacto de la inteligencia artificial.

Para finalizar, recomendó a todos los jóvenes participar en este programa.