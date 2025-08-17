Un hecho estremecedor conmocionó a los habitantes del sector José Félix Ribas, en Chivacoa, estado Yaracuy. Un bebé de apenas dos meses habría sido asesinado por su propia madre, con la presunta complicidad de varios familiares.

El suceso ocurrió el miércoles 13 de agosto y dejó como resultado la detención de cuatro personas: la progenitora del niño, la abuela materna y dos tíos paternos, reportó Yaracuy al Día.

De acuerdo con la investigación del Cicpc y el informe del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), el pequeño presentaba fracturas en la cabeza y signos de violencia física. La madre lo habría sumergido en un tobo con agua hasta causarle la muerte.

Un día antes del crimen, la mujer había llevado al niño al Hospital Tiburcio Garrido, de Chivacoa, alegando que se había caído y golpeado la cabeza. Los médicos lo evaluaron y lo dieron de alta.

El miércoles, tras salir el padre a trabajar y dejar al bebé durmiendo, uno de los residentes de la vivienda encontró al niño dentro del tobo. Fue trasladado al hospital, pero ingresó sin signos vitales.

La madre aseguró a los investigadores que escuchaba voces que le ordenaban hacerle daño al bebé y que incluso la empujaban cuando lo tenía en brazos. Según las autoridades, los demás adultos en la casa conocían la situación, pero guardaron silencio, lo que los convierte en cómplices.

El padre del niño también está bajo investigación mientras se esclarecen los hechos.