Con la llegada de delegaciones de 15 países y más de 200 empresas extranjeras, Venezuela inauguró la II Rueda de Negocios Internacional 2025 en el Poliedro de Caracas, evento que busca dinamizar el turismo y reforzar el aparato económico nacional.

El presidente de la Cámara Empresarial Venezolana Turca (Caveturk), Hayri Kucukyavuz, destacó que la presencia de empresarios internacionales permitirá proyectar los destinos venezolanos en el exterior. “Las playas de las costas venezolanas son los destinos más atractivos para los turistas turcos. Los Roques, Margarita, Falcón, entre otros, poseen un gran potencial para ofrecer a los viajeros”, afirmó.

Kucukyavuz, también presidente de la Asociación de Empresarios e Industriales Turcos, aseguró que Venezuela podría recibir en 2025 hasta 100 millones de turistas provenientes de Turquía y Europa, siempre que existan paquetes atractivos y reducción en el costo de los pasajes aéreos, informa VTV.

Durante el encuentro, el dirigente empresarial sostuvo conversaciones con la ministra de Turismo, Leticia Gómez, sobre la conectividad aérea y las tarifas. Señaló que Turkish Airlines evalúa aplicar un descuento del 20 % en boletos hacia Venezuela, mientras que Musiad y Conviasa estudian abrir una ruta comercial entre Estambul y Caracas.

Kucukyavuz agregó que también se analizó la reactivación de la red hotelera nacional. “Con la ministra Gómez conversamos sobre la activación de varios hoteles de la cadena Venetur que se encuentran entre un 70 y 80 % de operatividad, y a través de la comisión hotelera de Musiad dos empresas dedicadas a la hotelería se evaluarán dichas estructuras para ser activadas en su totalidad”, indicó.