Durante el segundo día de la Rueda de Negocios Internacional, el estado Bolívar recibió la certificación de tres rutas estratégicas; Ruta Gastronómica de la Cuca y el Queso Guayanés, un recorrido que promueve el corredor turístico, gastronómico y artesanal de Upata.

La Ruta Turística Piar en Angostura, un viaje por la historia y el patrimonio, siguiendo los pasos del prócer Manuel Piar. Finalmente, la Ruta Industrial en Alcasa, una experiencia para conocer el encadenamiento socioproductivo y el procesamiento de aluminio.

En esta Rueda de Negocios Internacional; Bolívar presentó sus cinco productos turísticos: el ecoturismo de Canaima, la Gran Sabana, su riqueza histórica y patrimonial y su destacada gastronomía. A partir de estos productos se establecieron alianzas fundamentales para impulsar el sector.

Asimismo, se llegó a un convenio con Conviasa, donde se busca una alianza para ofrecer a las operadoras turísticas precios más competitivos y una pantalla directa para la comercialización de los destinos.

Del mismo modo, se estableció un acuerdo con Unatur, donde la Universidad Nacional del Turismo (Unatur) abrirá núcleos en Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz; consolidando un acuerdo previo y permitiendo la profesionalización de quienes trabajan en el sector.

Se activará la ruta de aviturismo, certificada en El Palmar, municipio Padre Pedro Chien; promoviendo el turismo de naturaleza y observación de aves.

Reconocimientos y logros del estado Bolívar

El estado Bolívar no sólo obtuvo la certificación de las 16 rutas, sino también, recibió dos insignias turísticas otorgadas al Campamento Ara Merú en Canaima, una por Información y Mercadotecnia y otra por Responsabilidad Social.

Estos reconocimientos destacan el compromiso del sector privado y la Gobernación para impulsar un turismo sostenible y de calidad en la región.

Las jornadas de la Rueda de Negocios Internacional, que se extienden por tres días, continuarán con anuncios importantes durante el cierre.