La Asamblea Nacional (AN) convocó la segunda discusión de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en que EEUU tiene en la mira el crudo del país.

Según la convocatoria, la sesión se celebrará a partir de la 1 de la tarde, aunque normalmente comienza después de lo previsto.

La segunda discusión es la última etapa para la aprobación de leyes o reformas.

Durante esta sesión se prevé que los diputados estudien artículo por artículo el contenido del documento presentado, en este caso, por la Comisión de Energía y Petróleo, luego de recibir las propuestas en la fase de consultas con los sectores vinculados al área.

Si bien se espera que la reforma se apruebe este mismo jueves, es también posible que los diputados soliciten continuar en una próxima sesión, como ya ha sucedido con otros proyectos de ley.