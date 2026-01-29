La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una oficina para la defensa y seguridad cibernética del país, tras el ataque de EEUU el pasado 3 de enero.

En un acto en el que la reconocieron como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la mandataria indicó que esta comisión estará dirigida por la ministra de Ciencia y tecnología, Gabriela Jiménez, y adscrita al consejo de vicepresidentes.

«De los infortunios debemos aprender, debemos entender», afirmó durante su discurso en la Academia Militar en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese contexto, Rodríguez fijó un lapso de cien días para «tener los lineamientos» del nuevo «sistema defensivo», y pidió «máxima cooperación» y «máximo desempeño» a Jiménez, así como al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, quienes declararon a Rodríguez la lealtad y subordinación de los cuerpos policiales y la fuerza armada, respectivamente.

«Hoy nos convertimos en una fuerza arrolladora para alcanzar la libertad» de Maduro y Flores, añadió.