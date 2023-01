Mineros de Guayana arrancó la mañana de este miércoles 25E, su pretemporada 2023, en el Complejo deportivo Ciudad Mineros de la Urbanización del Campo B-2 de Ferrominera Orinoco de Ciudad Guayana.

El grupo de 20 jugadores que forman parte de lo que es este inicio, trabajó al mando del cuerpo técnico encabezado por el profesor Elías Emmons.

Pasadas las ocho de la mañana, el grupo de jugadores (20) y técnicos (4), formaron grupo para escuchar las palabras de bienvenida de temporada, del directivo Julio César Fuentes Manzulli, quien aclaró algunos tópicos particulares a lo interno del elenco, y que tras este contacto que culminó con un rueda en grupo que terminó agradeciendo a Dios, la nueva oportunidad que a muchos se les presentará, tomaron trabajos en la cancha superior de la citada entidad deportiva.

Luego de ello, Fuentes Manzulli intercambió conceptos con los periodistas presentes en la cita, respondiendo las inquietudes que se produjeron en las últimas semanas, sobre la continuidad del cuadro y hasta la venta del mismo a otros grupos económicos, que mucho circuló en la región.

“Hoy estamos informando y dando inicio a nuestra participación formal y oficialmente en el Torneo 2023 de la Liga FutVe de nuestro fútbol venezolano. Mineros de Guayana está en este momento en un proceso de transformación en cuanto a su patrocinio, en cuanto a los que van a estar al frente de esta institución negriazul que tiene ya 41 años como patrimonio de Guayana, y gracias a una iniciativa de la Gobernación del estado Bolívar ha reunido varios esfuerzos, y entre ellos, los patrocinios de la Alcaldía de Caroní, la CVG, la CVM –Corporación Venezolana de Minería- y un grupo de empresarios que en este momento se están conformando para mantener el vida, este importante proyecto…”

Mineros de Guayana no ha sido vendido

En su aval con directivo del cuadro, Fuentes Manzulli, que asume su cuarta ocasión de inicio de una campaña, según acotó, fue consultado sobre las versiones que aseguraron la compra por parte de un consorcio minero del país, de la ACC Mineros de Guayana, hecho que negó totalmente.

-¿El equipo fue vendido…?-

“No, no. Es importante aclarar que el equipo no fue vendido a la Corporación Minera de Guayana, como dijeron por allí. Eso es totalmente falso, nosotros refutamos esa información, y ello porque primero esta Corporación es un ente público, no puede comprar equipo, si hay una intención de ayudar y patrocinar como un sponsor, así como va a ser la Gobernación del estado Bolívar, la Alcaldía de Caroní, la CVG y tres empresarios que en este momento han reunido esas voluntades para que realmente se mantenga.”

Saldrá Richard Antoun

Manzulli también dio a conocer algunas luces sobre lo que será la nueva directiva que parece se estaría conformando al particular, en esta nueva versión de Mineros de Guayana.

De hecho, señaló que “Richard Antoun como empresario del equipo y como presidente del equipo, sale de la institución y deja las filas por cuestiones personales, y hay que reconocer la labor que hizo, porque gracias a esa invitación que le hizo el Gobernador del estado –Angel Marcano- a ese empresario, se pudo rescatar el CTE Cachamay, fue una inversión de más de un millón de dólares, lo que nos permitió vivir y vibrar con la Vinotinto y Colombia acá el año pasado, y eso fue gracias a ese trabajo se ese empresario, por supuesto apoyado por el Gobernador del estado…”

También develó que Antoun “ayudó a rescatar a Mineros de Guayana. Canceló los pasivos que habían en ese momento de más de 800 mil dólares, más la inversión hecha durante el 2023, y ha decidido, reitero, por asuntos personales, no continuar en el proyecto, porque a pesar de haber hecho tantas inversiones, piensa que ya es el momento que otro grupo, acompañen el proyecto…”

De igual manera se indagó sobre sí pese a todo esto, se mantiene la palabra “Se vende” en el portón minerista.

“Al concretarse el grupo de inversiones que están en este momento, el equipo va a ser traspasado a ese grupo de inversores. Mientras tanto se mantiene la junta directiva hasta que ya se decida cómo va a estar conformada, quien va a ser presiente. Ya ustedes vieron que estamos dando inicio a los entrenamientos y a la participación formal del equipo…”

Mineros de Guayana continuará en su feudo

Uno de los aspectos importantes estableció el directivo negriazul, y que tal vez pasa por la mente de la hipotética venta del equipo, es si conservaría su plaza natural: Ciudad Guayana.

“El equipo como patrimonio del estado, continuará siendo de los guayaneses y podemos seguir vibrando en cada partido, con Mineros de Guayana…”

Para ello dijo que los entrenamientos serán todos en Ciudad Guayana, en la cancha de Ciudad Mineros, aunque dejó ventanas abiertas a lo que podría ser el inicio del Torneo 2023, pautado inicialmente para el 2 de febrero, por la situación por la que atraviesan otros equipos del planeta futbol venezolano.

“La Liga había anunciado que comenzaba el 2 de febrero, pero ustedes saben que hay una crisis general en la liga motivado a que hay varios equipos que están presentando problemas económicos, que son parte de la situación económica que vive el país, no estamos ajenos. El país ha sido ahorcado económicamente y nadie escapa a eso, si antes íbamos con cien dólares a hacer un mercado, comprábamos cinco bolsas, hoy en día vamos con 100 dólares y compramos dos. Es una situación general, es una situación que nos atropella y nos arropa de manera general, lo importante de esto es que ha habido una iniciativa importante desde la Gobernación del estado Bolívar, para reunir todas estas voluntades para que el equipo se mantenga. Una vez que se concrete todo esto, el equipo será traspasado por supuesto posiblemente el actual dueño, reciba algunos beneficios en cuanto a eso, pero eso se determinará una vez se concreten las negociaciones…”

Negriazules jugarían con seis colombianos

Otro de los aspectos que fueron abordados en esta nutritiva rueda de prensa, tuvo que ver con las posibles contrataciones de jugadores importantes, y también se develó que los guayaneses jugarían con importante aval de jugadores colombianos.

“Por ahora tenemos puro criollos, vienen seis extranjeros al equipo, y esto es aparte de la alianza que estamos haciendo con un grupo extranjero que mandarán seis extranjeros, porque la nueva modalidad que tendrá nuestro fútbol, es que tendremos seis extranjeros y seis en cancha, eso va a ayudar mucho al equipo y estamos seguros que con estos nuevos patrocinios y con estos tres nuevos inversores, el equipo va a seguir adelante.

Sobre los internacionales que llegarían al cuadro, estos serían de nacionalidad colombiana.

Emmons al frente como DT

Para terminar este especial encuentro, en el que pudimos conocer la actualidad minerista, conocimos que “por ahora Elías Emmons se mantiene al frente del cuadro, junto al profesor Arnaldo Aranda quienes son profesores de la institución. Van a estar a cargo de la pretemporada y del inicio de los entrenamientos. Una vez que se concrete ya la nueva junta directiva, se tomarán las decisiones de mantener el cuerpo técnico o traer otro cuerpo técnico…”

De esta manera, Mineros de Guayana, pasó en los últimos días de transitar por un túnel oscuro, a avizorar luces de cara a la nueva campaña del rentado nacional.

El cuadro guayanés arranca esta nueva campaña, con los siguientes jugadores: Denilson Ojeda, Jesús Lara y Samuel Vanegas.

Además de Danny Hernández, René Flores, Karin Saab, Yanier Rodríguez , Adrián Rodríguez y Jorbert Trillo.

También Sebastián Jaimes, Andrés Saavedra, Víctor Navas, Tomás Zamora, José Batista, Ángel Lezama, Alberth Valenzuela, Pedro, Zaragoza, Diego Roca junto a Alexander Acevedo y Gilberto Pildain.

El cuerpo técnico que arrancó está integrado por Elías Emmons (DT), Arnaldo Aranda (AT), Sergio Silano (PP), Yaisdel Batista, César Ordosgoitte, Gerald Gutiérrez y el médico Alfredo Santamaría.