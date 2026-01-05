La Cámara Venezolana de Farmacias (Cavefar) aseveró este lunes 5 de enero que está garantizado un 100% de abastecimiento de medicinas a nivel nacional. «El sector farmacéutico tiene un alto rango de compromiso», comentó Ana Pinedo, presidenta del gremio.

Pinedo explicó que durante el sábado 3 y domingo 4 de enero el 85% de los establecimientos farmacéuticos estuvieron operativos en el país, bien sea a puertas abiertas o bajo la modalidad de atención por taquillas, aunque apuntó que enfrentaron dificultades relacionadas con el transporte.

“La farmacia venezolana, todo el sector farmacéutico, garantiza abastecimiento pleno y un mínimo de un 85%. Se está produciendo medicamentos a la par de la demanda, también se está distribuyendo”, reiteró.

Destacó que entre noviembre e inicios de diciembre pasado, previo a las vacaciones colectivas de la industria, «se llenaron los canales para garantizar que el ritmo no bajara. En consecuencia hay una garantía de abastecimiento constante. Toda la estructura del sector farmacéutico tiene empoderada como atender una contingencia», afirmó.

También anunció que los servicios de delivery de las farmacias se activarán por completo. «Ya hubo activación parcial durante fin de semana», dijo.

Indicó que trabajan de forma directa y constante con sectores gubernamentales y que esto «garantiza gasoil para que se pueda hacer distribución» por lo que «la reposición de inventarios se hará de manera permanente y en todos los estados del país», destacó en entrevista para Unión Radio.