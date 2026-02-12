El Gobierno chileño «evalúa» despachar ayuda humanitaria a Cuba, golpeada por una aguda crisis energética tras sanciones estadounidenses a proveedores de petróleo, informó este miércoles la vocera Camila Vallejo.

«México ya está mandando ayuda, lo que me parece positivo y necesario. Estamos en proceso de evaluación según recursos disponibles y necesidades concretas», declaró Vallejo en ADN Radio. Añadió que la Administración de Gabriel Boric siempre apoya «por razones humanitarias» a pueblos afectados por guerras, invasiones o bloqueos económicos que impactan a la población.

Chile ha enviado brigadistas a Canadá contra megaincendios (julio 2025), 100.000 dólares a Gaza (2024) y otra suma similar a Ucrania (2022).

Las declaraciones responden a presiones del Partido Comunista (PC), aliado en la coalición oficial y al que pertenece Vallejo. El lunes, su presidente Lautaro Carmona exigió en X «solidaridad política y material» contra el «criminal bloqueo». El senador Daniel Núñez recordó la brigada médica cubana tras el terremoto de 2010 en Chile: «Ahora es momento de devolver la mano».

Crisis cubana

La orden ejecutiva de Donald Trump del 29 de enero prohíbe envíos de crudo a la isla, tras la intervención en Venezuela. Esto agrava apagones récord desde mediados de 2024. México anunció este miércoles un segundo cargamento, hasta completar 800 toneladas.

Boric, quien defendió el castrismo como estudiante, ahora califica a Cuba de «dictadura» en foros globales, mientras condena el bloqueo. Esta postura genera roces con el PC desde su llegada al poder en 2022.