La presión de Estados Unidos se intensifica en Cuba este miércoles, con cancelaciones de vuelos, apagones sin precedentes, racionamiento de combustible y un peso cubano en su valor más bajo jamás registrado.

Las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind suspendieron temporalmente sus rutas a la isla «por dificultades de abastecimiento», sin fecha de reanudación. Se suman a cuatro compañías canadienses que cancelaron operaciones ayer, tras ser informadas por las autoridades cubanas de la imposibilidad de surtir queroseno en los nueve aeropuertos internacionales.

El impacto en el turismo —clave para el PIB y las divisas— es devastador. En 2025, casi la mitad de los 1,2 millones de visitantes vinieron de Canadá (754.000) o Rusia (131.000), en el peor año desde 2002 fuera de la pandemia. El Gobierno ya cierra hoteles y reubica turistas para ahorrar recursos.

El peso en colapso

En el mercado informal, el dólar alcanzó los 500 pesos cubanos, un mínimo histórico y caída del 15% en lo que va de 2026, según El Toque. Esto coincide con el recrudecimiento de la presión de EE. UU., incluyendo el corte de petróleo venezolano y amenazas de aranceles a proveedores.

La depreciación arrastra desde la fallida Tarea Ordenamiento de 2021 (1 dólar = 24 pesos oficiales), un derrumbe del 2.000%. Refleja una crisis estructural de seis años: escasez de alimentos, medicinas y combustible; inflación galopante, decrecimiento, déficit fiscal, migración masiva y apagones diarios.

Crisis energética al límite

Ayer, Cuba sufrió su apagón más extenso registrado: el 64% del país sin luz en horas pico. Fallos en termoeléctricas obsoletas y falta de diésel/fueloil paralizan generadores distribuidos, inactivos cuatro semanas por el «asedio petrolero», según el Gobierno.

Jorge Piñón, experto del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, alertó a EFE sobre una «grave crisis» si no llegan petroleros en marzo. El último atracó el 9 de enero.

Alemania y Suiza desaconsejan viajes no esenciales por el déficit agudo de combustibles.

Plan de contingencia y discurso oficial

Cuba produce solo un tercio de su petróleo necesario. El Gobierno limita hospitales y transporte a lo esencial, suspende venta de diésel, raciona gasolina, prioriza cultivos básicos en agricultura, pasa universidades a remoto/híbrido y reduce horarios laborales.

Las autoridades insisten en diálogo igualitario con EE. UU. y resistencia. «Cuba vencerá», tuiteó Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del PCC. Sin embargo, en las calles prevalece el desgaste por escasez, inflación y apagones.