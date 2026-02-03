Los Navegantes del Magallanes se consagraron campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tras vencer en seis emocionantes encuentros a los Caribes de Anzoátegui.

La «Nave Turca» alcanzó su decimocuarto título histórico al dominar el sexto duelo en el Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel de Puerto La Cruz, con una contundente victoria de 14 carreras por 6 sobre «La Tribu».

Esta corona representa una de las gestas más inverosímiles en los registros del circuito rentado.

El camino al trofeo fue una auténtica carrera de obstáculos: tras un inicio incierto de 5-14 en la temporada regular y un crítico 1-5 en el Round Robin, el equipo logró navegar contra la corriente hasta la cima.

En la Gran Final, los «eléctricos» tomaron la iniciativa con dos triunfos consecutivos en suelo oriental. Aunque los Caribes intentaron reaccionar, el bateo oportuno de Leandro Cedeño y un pitcheo hermético terminaron por inclinar la balanza.

Pese a un tropiezo en el quinto juego, Magallanes retomó el control absoluto en el sexto compromiso, silenciando el feudo ajeno para alzar el trofeo de campeones.