Los índices de adicción al internet y al teléfono han incrementado en los últimos años en personas de 15 a 40 años, al punto de generar ansiedad si no tienen señal de telefonía, según un reciente reportaje de la periodista Mariana de Barros, a través de Vivo Play.

La psicológo clínico, Betty Pacheco, explica en el material audiovisual, cuáles son los factores que determinan un uso problemático del teléfono o del Internet.

«En el caso del teléfono, pasan mucho tiempo en él, más de 10 horas, la persona no quiere estar en un lugar donde no haya cobertura, se angustia si no tiene el teléfono en la mano», precisó la psicólogo como rasgos característicos de una persona adicta a estas herramientas tecnológicas.

Ahora bien, según el reportaje preparado por la periodista Mariana de Barros, a personas entre 15 y 40 años de edad, esto puede afectar negativamente sus relaciones e incluso, en el área laboral.

«Eso afecta sus relaciones, afecta sus relaciones de pareja, relaciones laborales, relaciones académicas en caso de que esté estudiando. La persona deja de lado sus responsabiildades, el sueño se ve afectado también», detalla Pacheco.

En el caso de la adicción a los video juegos, clasificado como un trastorno mental, distinto a la ludopatía, la Psicólogo clínico indicó que generalmente la persona mantiene resistencia a asumir este tipo de adicción. Es entonces cuando debe intervenir la familia.

«Generalmente con las adiciones hay mucha resistencia en la persona de asumir su responsabilidad, es trabajo de la familia empezar a colocar límites, mostrar al niño, joven o adulto las consecuencias que trae esa situación (…) a pesar de eso siguen actuando, siguen jugando y cuando ya está en esa situacióin es importante que la familia acuda a alguna atención especializada, bien sea, un psiquiatra o un psicólogo experto en adicciones», recomendó.