Fedecámaras nacional designó a los expresidentes de la Cámara de Comercio e Industrias de Caroní (Camcaroní), Gerardo Hoogesteijn y David Bermúdez, para incorporarse a la Comisión de Asuntos Internacionales donde tratarán los temas económicos fronterizos con Brasil.

Este órgano es el encargado de crear, impulsar y fortalecer las relaciones económicas del sector empresarial venezolano con los demás países de la región. Tanto Hoogesteijn como Bermúdez están familiarizados con la lengua y cultura brasilera, y han sido promotores en años anteriores de las relaciones comerciales entre ambos países.

La designación nace de la postulación de Fedecámaras Bolívar y su presidente Austerio González. El nombramiento implicará ser la voz del sector empresarial venezolano en Brasil y ser un vínculo directo con los empresarios de los estados de Roraima y Amazonas, con el fin de fortalecer la economía de ambos países.

Un mercado importante

Bermúdez explicó que ante la nueva realidad del país, que exhibe una reducción de la producción debido a la caída del consumo interno, el sector empresarial venezolano debe propiciar estos acercamientos con los países vecinos que permitan incrementar el intercambio comercial.

Señaló que se está trabajando en que los puentes de integración y comunicación entre los sectores empresariales de Brasil y Venezuela sean mayores.

De acuerdo con Bermúdez, actual vicepresidente de Fedecámaras Bolívar, las ciudades del norte de Brasil ahora más que nunca son un mercado importante para que empresarios venezolanos comercialicen los productos que aquí no tienen cabida.

“Aunque muchas personas no se lo imaginen, hay un excedente de producción que no consigue mercado en Venezuela donde ser colocados, así que el norte de Brasil puede ser un espacio ideal para satisfacer esa demanda e incorporarnos a un mercado que tiene un poder adquisitivo importante que no está afectado por una hiperinflación y devaluación que lo erosione”, declaró Bermúdez.

Hoogesteijn recordó que años atrás empresarios de Venezuela abastecían el mercado del norte de Brasil con víveres, refrescos y hasta materiales de construcción, por lo que es un mercado que debe recuperarse.

Señaló que hay que determinar que empresarios pudieran exportar o importar mercancía y que rubros pudieran ofrecer al mercado brasileño para su venta. “Sería el sueño de todo comerciante, porque aumenta el ingreso en divisas”, añadió.

Además de reanudar el trabajo comercial, Hoogesteijn subrayó que trabajarán en legalizar y formalizar la exportación e importación de mercancía, para que se haga de la forma más transparente posible.

Perfil

Bermúdez es primer vicepresidente de Fedecámaras Bolívar. En 2012, como directivo de Consecomercio le correspondió organizar el primer Encuentro Trinacional en Santa Elena de Uairén y luego en Boa Vista con representantes de Brasil, Guyana y 28 organizaciones empresariales de toda Venezuela, encabezadas por Fedecámaras, Conindustria, Fedeagro y Consecomercio.

Hoogesteijn perteneció a la Comisión Presidencial de Fronteras en el año 1974. Fue directivo fundador de la Cámara de Comercio Venezolana Brasilera con Roger Boulton y miembro de la Cámara de Comercio Brasilera Venezolana en Boa Vista. Además, en 1986 firmó el primer acuerdo comercial entre varias cámaras empresariales de la región y autoridades de ambos países.