El director de orquestas venezolano, Gustavo Dudamel, compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a la banda británica Coldplay y a su vocalista, Chris Martin, tras una serie de conciertos inolvidables en el estadio de Wembley.

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar fue la invitada especial para abrir los espectáculos de la banda.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Dudamel expresó el inmenso orgullo y honor que sintieron él y la orquesta por presentarse en un «maravilloso, emblemático e histórico» recinto.

El director destacó la generosidad de todos los involucrados, especialmente la de Chris Martin, a quien llamó su «querido hermano».

«Quiero agradecer la generosidad de todas las personas que hicieron esto posible: mi querido hermano Chris (Martin), gran admirador de la orquesta y de todos los ideales de El Sistema», afirmó Dudamel.

A su vez, extendió su gratitud a los demás miembros de Coldplay por la invitación a «este hermoso viaje musical», así como al equipo del estadio de Wembley y a la ciudad de Londres por su cálida acogida.

Serie de conciertos

La colaboración, que culminó este lunes 8 de septiembre, marcó el cierre de una serie de presentaciones con localidades agotadas.

En la primera fecha, el pasado 22 de agosto, Chris Martin presentó a Dudamel y a los músicos venezolanos con palabras de profunda admiración.

«Son nuestra orquesta favorita en todo el mundo… por favor, reciban a mi hermano Gustavo Dudamel y a la Orquesta Simón Bolívar», expresó el líder de Coldplay.