El tenis de mesa del estado Bolívar se encuentra viviendo en la actualidad momentos importantes, y la ocasión se ha pintado ideal para la realización de un evento de dos torneos de la especialidad que se llevarán a cabo en las instalaciones del Centro Comercial Orinokia Mall, “donde todo se une” y parafraseando la frase descriptica que emplea el Mall guayanés, esperan hacer concurrir a la familia de la especialidad, este fin de semana.

De esta manera fue dado a conocer en el marco de una bien preparada rueda de prensa, que encabezaron el presidente de la Asociación de tenis de mesa del estado Bolívar, José Carreño, el Gerente de mercadeo del Orinokia, Daniel Cedeño y el también colega Luis José Gómez, quien funge como organizador del evento.

Explicaron los informantes que la idea además de profundizar en el deporte como tal, espera formar parte de las formas de masificación de este deporte, que desde la propia presidencia de la Federación Venezolana de Tenis de mesa, que ahora encabeza múltiple campeón de la disciplina en los Juegos Deportivos Interempresas de Ciudad Guayana, Danir Balbás, quien está impulsando a todo el país, y que lógicamente no iba a dejar por fuera a la tierra donde se dio a conocer, como una de las mejores raquetas del tenis de mesa en Venezuela.

Se cumplirán dos torneos como ya se adelantó, y se cumplirá en medio del pasillo central de la Feria de la Comida OK, donde según se comentó estarán las mesas ubicadas, y arrancará el sábado 29 de abril, a partir de las once de la mañana –el CC Orinokia abre puertas a las 10.00 am- con la denominada categoría Fun, que es abierto a todo el público y ya sobre la una de la tarde, arrancará la versión expertos Open.

Se cuenta con el respaldo además de varias firmas comerciales y deportivas, en esta última destaca la marca de pelotas Heart con las que se jugará estos eventos.

Cedeño en sus intervenciones destacó el apoyo de varios comercios del propio Mall guayanés, en los que esperan reunir a la familia del tenis de mesa.

El domingo las acciones se cumplirán a partir de las once de la mañana, con las finales y las respectivas premiaciones.

“Estamos trabajando como una familia, para seguir haciendo crecer este deporte, y ahora con Danir Balbás en la Federación, pues mejor aún…”dijo el presidente de la Asociación de tenis de mesa del estado Bolívar José Carreño quien agradeció el apoyo para el crecimiento del también conocido en años anteriores, como ping pong.

La premiación de ambos torneos serán en metálico y con premios además de los patrocinantes del evento, casi en un 95 por ciento del propio Mall referido, y será parte de sacar a los jugadores “de su zona de confort…” en medio de una actividad que ha crecido bastante en la entidad, aunque su promoción completa, parece tomar un viraje interesante, para que pueda difundirse a todo dar.

Se conoció además del trabajo que viene desplegando esta asociación en función del crecimiento sostenido de la actividad en el estadio Bolívar, con trabajos que se cumplen en escenarios como el Club de Sintraferrominera, ahora llamado Casa deportiva de Ferrominera, así como en los espacios que ha aportado desde mucho tiempo atrás, el denominado Club de Sintralcasa de Unare.

Gómez por su parte reiteró el apoyo que han recibido de parte de patrocinantes como Hasu Suchí.

También la asociación de tenis recordó las importantes participaciones que han tenido las delegaciones del estado Bolívar, en el recientemente realizado torneo femenino sub-7 llevado a cabo en Puerto La Cruz, que fue el I Torneo oriental de categorías menores, quedando en agenda que el venidero se cumplirá en el mes de Mayo en Maturín, y con la esperanza puesta en llevar a cabo el III torneo regional, en Ciudad Guayana, en las instalaciones del Centro Portugués Venezolano de Ciudad Guayana, para el mes de Julio.

Pidió para cerrar el presidente de la Aso-tenis de mesa Bolívar, que esperan que las autoridades puedan apoyarlo: “pedimos a la gobernación del estado Bolívar, a los entes municipales deportivos, para que apoyen esta disciplina que tanto nos apasiona, y que permitan que los atletas de la entidad, sigan aquí, y no llegue otros estados y se los lleven…”señaló Carreño.