Ciudad Guayana. En el marco de la celebración de su Cuadragésimo primer aniversario, el Club de Judo estará llevando a cabo su acostumbrada Copa aniversario, en las instalaciones del Club del mismo nombre, la edición XXXV.

De esta manera lo corroboró la presidenta de dicha organización deportiva, ex atleta y con muchos años dentro de la actividad, ahora dirigente, Sensei Heidi Bejarano, que adelantó que la actividad aniversario se cumplirá a cabo el venidero sábado 26 de Noviembre en la sede ubicada en la avenida 3, calle 14 de Unare II.

El Club Jigoro es una de las entidades deportivas dedicadas al judo, del estado Bolívar, con mejor hándicap de estructurar grandes figuras de este deporte, a lo largo de los más de 41 años cumplidos y que además ha ido formando no sólo los referidos atletas, sino dirigentes que han crecido exponencialmente para llegar a grandes cargos del judo como tal y del deporte en general a nivel del país.

Entre otros, Katiuska Santaella, ex atleta olímpica de la especialidad referida, gran entrenadora, hoy en día dirigente de alto rango, en el COV –Comité Olímpico Venezolano-; el sensei Kilmar Campos, también ex atleta, gran entrenador y hoy también dirigente, y el profesor Arturo Zapata, éste último considerado uno de los mejores entrenadores del judo en el Jigoro, si no, el mejor, con una gran constancia, tras también haber surcado las esferas metódicas del aprendizaje como atleta, entrenador y dirigencia deportiva.

Aniversario y celebración

Precisamente el sensei Arturo Zapata, será homenajeado en medio de lo que será la XXXV Copa Jigoro de Judo 2022, ello para celebrar los 41 aniversario de su amplia carrera como entrenador en esta disciplina deportiva y que seguramente comenzará a celebrar el próximo 12 octubre, cuando esté arribando a sus primeros 59 años de edad.

Precisamente en el marco de esta actividad, la sensei Heidi Bejarano, visitó la redacción de Soy Nueva Prensa Digital, para dar a conocer algunos detalles de la actividad, entre los cuales la hora de inicio del evento, pautado para las 9:00 am del prenombrado 26 de Noviembre.

Cabe recordar que esta Copa se cumplió desde que interrumpió por causa de la pandemia en el 2022, pero ahora retomados los esfuerzos, se espera el concurso de más de 350 atletas a nivel estadal, que formarán filas con los casi 70 alumnos que posee el Club Jigoro de Judo del estado Bolívar.

Senda retomada

Es válido resaltar que de este club, emergen numerosos niños y niñas que se abren paso en el judo, muchos de ellos llegando a consolidarse con figuras del judo para el estado Bolívar y de allí para las diferentes selecciones de Venezuela.

De hecho al consultar sobre la matrícula que hoy en día maneja el Club Jigo, Bejarano recordó que existe la categoría preinfantil de 5 años a 10 años, la infantil “A” de 11 a 12 años, la infantil “B” de 14 a 14 años, juvenil-cadete de 15 a 17 años, la juvenil junior de 18 a 20 años y las adultos hasta los35 años, y la máster de 36 en adelante.

Bejarano aprovechó la ocasión de la nota, para hacer un llamado a todos quienes de una u otra forma, se han sentido identificados con la labor que ha venido desempeñando el Club de Judo Jigoro, para que se acerquen a se comuniquen con ellos a través de sus redes por @judoclubjigoro o llamando al teléfono al 0414-7707680.

Rodrigo Malagón Forero

Fotos: cortesía