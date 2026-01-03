El desarrollo de la postemporada del béisbol venezolano ha sufrido una interrupción inesperada este sábado.

Ante la situación política que atraviesa el país tras los acontecimientos del 3 de diciembre y el posterior traslado de Nicolás Maduro a territorio estadounidense, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) confirmó que la jornada del Round Robin queda oficialmente suspendida.

La directiva busca con esta medida resguardar la integridad de los equipos y evitar movilizaciones en un contexto de alta sensibilidad social, explica El Nacional.

Evaluación de seguridad

Giuseppe Palmisano, presidente de la liga, informó al medio especializado El Emergente que la determinación responde a la activación del estado de conmoción en Venezuela.

El directivo enfatizó que la organización realizará un monitoreo constante de la situación antes de retomar las actividades.

«Evaluaremos día a día los acontecimientos y, en caso de que veamos factible que se realicen los juegos, lo anunciaremos», declaró Palmisano, reconociendo que la continuidad del torneo enfrentará serios obstáculos si el actual ambiente se mantiene de forma prolongada.

Compromisos internacionales

La paralización genera una preocupación logística importante debido a la estructura de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

La postemporada local no permite retrasos extensos, pues el reglamento internacional exige que las ligas invernales concluyan sus actividades durante los primeros días de febrero.

Este límite es estricto para no interferir con el inicio del Spring Training en los Estados Unidos, lo que obliga a la LVBP a buscar soluciones rápidas para definir al representante nacional en la Serie del Caribe.

Logística de los equipos

Los organizadores cancelaron de la programación de hoy del Round Robin los duelos de Águilas del Zulia frente a Bravos de Margarita y Caribes contra Navegantes del Magallanes.

Fuentes cercanas a los equipos, como la cuenta Movimiento Aguilucho, reportaron que los jugadores que se encontraban en la carretera debieron retornar a sus sedes de origen cerca de las 2:00 p.m.

Por el momento, la incertidumbre reina en los estadios mientras se espera un nuevo pronunciamiento oficial que aclare el destino de la temporada 2025-2026.