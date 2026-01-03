El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado la tarde de este viernes en un río del sector San José del Muro, en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Baralt, en el estado Zulia.

La fémina, identificada como Yurinny Luzardo, había sido reportada como desaparecida desde el martes 30 de diciembre, siendo encontrada muerta este 2 de enero.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizó esta tarde el levantamiento del cadáver.

La policía local compartió este viernes imágenes del río donde fue hallada Yurinny, espacio que ahora está bajo investigación para determinar las circunstancias en las que la mujer falleció.