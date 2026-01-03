Un niño de apenas un año de edad falleció de forma trágica en la ciudad de Maturín, estado Monagas, tras caer en un pozo séptico ubicado en el patio de una vivienda.

El hecho ocurrió en una residencia del sector Doña Menca, parroquia Boquerón, en el municipio Maturín, según informó una minuta policial.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el menor se encontraba al cuidado de un familiar en el momento del incidente, y en un descuido, el pequeño se acercó al pozo —aparentemente sin protección adecuada— y cayó al interior.