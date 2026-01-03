Ciudad Guayana, una importante ciudad industrial de Venezuela, amaneció este sábado sumergida en una atmósfera de «tensa calma» tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos durante la madrugada del 03 de enero.

Las calles de Puerto Ordaz y San Félix presentan un flujo vehicular inusualmente bajo, mientras la ciudadanía se vuelca a los comercios en busca de suministros esenciales ante la incertidumbre política. No todos los comercios abrieron sus puertas.

Las principales arterias viales, como las avenidas Guayana, Las Américas y Paseo Caroní, registran una circulación mínima de vehículos. La habitual actividad de los transportistas y el movimiento civil se han visto reducidos a su mínima expresión.

El transporte público opera con poca capacidad habitual para un fin de semana, mientras que la ciudadanía se ha desplazado específicamente hacia los supermercados, farmacias y estaciones de servicios para surtir combustible.

Los habitantes de Guayana, motivados por el temor a posibles cierres de vías o interrupciones en los servicios, han priorizado la compra de víveres, agua y medicamentos.