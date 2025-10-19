Miles de venezolanos se congregaron este domingo en el Vaticano para presenciar la histórica proclamación de los primeros santos venezolanos: el médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles. La ceremonia fue presidida por el papa León XIV, quien también canonizó a otros cinco beatos de diversas nacionalidades.

La Plaza de San Pedro estuvo repleta con alrededor de 55.000 personas, entre ellas una notable representación venezolana que mostró sus banderas y prendas con las imágenes de los nuevos santos, reflejando el fuerte lazo espiritual que une a los venezolanos con esas figuras emblemáticas.

José Gregorio Hernández, nacido en 1864 en el estado Trujillo y reconocido como el “médico de los pobres”, fue beatificado en 2021 tras confirmarse un milagro atribuido a él. Por su parte, Carmen Rendiles, religiosa que trabajó con las Siervas de Jesús, fue canonizada por su legado en la educación y atención a los más necesitados.

La canonización se produce en un momento delicado para Venezuela, marcada por un prolongado conflicto político, crisis social y tensiones internacionales. En medio de este escenario, el reconocimiento de Hernández y Rendiles ha sido recibido con esperanza y alegría en distintos sectores del país.

Algunos asistentes expresaron que estos nuevos santos pueden ser un símbolo de reconciliación y causa de paz para Venezuela, mientras que otros aprovecharon la ocasión para reclamar la liberación de presos políticos, clamando por una transición pacífica.

El papa León XIV destacó durante la misa el compromiso humanitario de Hernández y la dedicación carismática de Rendiles, subrayando su servicio a la humanidad como ejemplo a seguir.