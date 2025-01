La misión de observación electoral (MOE) de la Unión Europea (UE) para los comicios generales de Ecuador inició este domingo su despliegue en todo el país e hizo un llamamiento a tener un proceso sin violencia, después de que en la víspera fuese asesinado el alcalde de un municipio fronterizo con Perú.

Así lo expresó el jefe de la misión, el eurodiputado español Gabriel Mato, quien condenó el asesinato del alcalde de Arenillas, Eber Ponce, y expresó su apoyo a la familia de la víctima.

«Es algo que no se puede consentir de ninguna manera, hay que evitarlo por encima de todo porque la libertad y la seguridad son principios fundamentales», dijo Mato durante la partida de 38 observadores de larga duración a las distintas provincias del país.

Ecuador se encamina a unas nuevas elecciones generales convocadas para el 9 de febrero de 2025 en medio de un crisis de inseguridad a causa de la violencia del crimen organizado, lo que hizo que las elecciones extraordinarias de 2023 estuvieran marcadas por distintos asesinatos, entre ellos el del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

«Yo espero, confío y deseo que no se produzca absolutamente ningún tipo de altercado ni atentado, y evidentemente ningún tipo de víctima, en relación no sólo con los candidatos presidenciales, sino con cualquier ciudadano, ya esté o no en política», indicó Mato.

En total, la UE tendrá más de cien observadores desplegados por todo el país para evaluar el desarrollo del proceso electoral, desde el inicio de la campaña electoral hasta la votación, el escrutinio de votos y la proclamación de resultados.

«Los mejores observadores»

Mato destacó que la UE tiene «muchísima experiencia en misiones de observación electoral» y tiene «a los mejores observadores, que se van a dedicar a hablar con todo el mundo, como la sociedad civil, los jóvenes, los candidatos y el Gobierno, y con todo aquel que tenga algo que decir respecto al proceso electoral».

«Nosotros lo que queremos es garantizar que sea transparente y que por encima de todo haya equidad, pero lo hacemos desde la independencia, imparcialidad y la no intromisión, que son principios fundamentales. No venimos aquí a dar elecciones a nadie ni a entrometernos en el proceso electoral de ninguna manera», señaló Mato.

«Lo que venimos es a ayudar en esa observación para que todo se desarrolle de la mejor manera posible. Nuestros observadores van a hacer un esfuerzo especial en estar muy cerca de la gente. Aquí los verdaderos protagonistas son los ciudadanos que van a elegir quiénes quieren que sean sus representantes en el futuro, y es ahí donde hay que estar», agregó.

El jefe de la misión deseó que «todo se desarrolle por los cauces normales y que podamos tener un periodo electoral satisfactorio».

Informe final con recomendaciones

Al terminar las elecciones, la misión emitirá un informe preliminar y con posterioridad publicará un informe definitivo con recomendaciones.

«Nosotros no exigimos ni imponemos nada. Simplemente a la vista de lo que hayamos podido vivir el proceso electoral, haremos una serie de recomendaciones de cara a los futuros comicios, para que lo tengan en cuenta si lo tienen a bien», explicó Mato.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir el próximo 9 de febrero a sus autoridades nacionales para el periodo 2025-2029, entre ellas a los siguientes ocupantes de la Presidencia y Vicepresidencia, a los 151 parlamentarios que integrarán la Asamblea Nacional y a cinco representantes del Parlamento Andino.

Entre los 16 candidatos presidenciales figura el actual mandatario, Daniel Noboa (ADN), que busca la reelección; la candidata del correísmo Luisa González (Revolución Ciudadana), el candidato del movimiento indígena Leonidas Iza (Pachakutik), el exministro Henry Cucalón (Construye) y el expresidente de la Asamblea Henry Kronfle (Partido Social Cristiano).

En caso de que ningún candidato logre el 50 % de los votos o el 40 % con una ventaja de al menos 10 puntos porcentuales sobre el resto, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.