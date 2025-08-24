El rodaje de la quinta temporada de la popular serie «Emily in Paris» se detuvo temporalmente tras la muerte de un miembro clave del equipo de producción.

Diego Borella, de 47 años, quien se desempeñaba como asistente de dirección, falleció de forma repentina durante la filmación en el histórico Hotel Danieli de Venecia.

Según el medio italiano La Repubblica, Borella se desplomó frente a sus compañeros mientras se preparaban para grabar una escena.

A pesar de la rápida asistencia del personal médico del set y de los servicios de emergencia, no se pudo salvar su vida.

Paramount Television Studios, a cargo de la producción, emitió un comunicado expresando su profundo pesar.

«Estamos profundamente entristecidos al confirmar el fallecimiento repentino de un miembro de la familia de producción de ‘Emily in Paris'», señaló el estudio, añadiendo que sus pensamientos están con la familia y los seres queridos de Borella en este difícil momento.

La comedia romántica, protagonizada por Lily Collins, estrenó su cuarta temporada en Roma y la quinta, que se graba actualmente, tiene previsto su lanzamiento para finales de este año.