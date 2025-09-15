Un hombre de aproximadamente 24 años fue linchado por una turba enfurecida, luego de ser sorprendido presuntamente robando en una propiedad privada ubicada entre los barrios Vista Alegre y José Tadeo Monagas, en San Félix.

El hecho ocurrió pasadas las diez de la noche del domingo. La víctima fue perseguida por vecinos hasta el semáforo cercano a la Estación de Bomberos de Caroní, donde quedó sin signos vitales.

Al parecer, recibió golpes contundentes en la cabeza, heridas por arma blanca y otras lesiones en el cuerpo.

Comisiones de la Policía Nacional Bolivariana y Policía del estado Bolívar acudieron al lugar, pero al llegar a la avenida Gumilla el hombre ya había fallecido.

Expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron las investigaciones pertinentes. El cadáver fue trasladado a la sala del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en la sede del Cicpc.

Un testigo, que prefirió mantener su identidad en reserva, mencionó que vecinos y comerciantes de las zonas Vista Alegre, José Tadeo Monagas y avenida Gumilla están cansados de los múltiples robos que ocurren en horas de la noche. Indicó que algunas víctimas seguían al sujeto hasta sorprenderlo robando.

Otros denunciaron que la comunidad se siente desprotegida de los vándalos. Los delincuentes se meten en las casas y se llevan las bombonas de gas y otros objetos de valor de las casas.