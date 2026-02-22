Lucrecia Margarita Viña, de entre 60 y 74 años, fue hallada sin vida este jueves en plena vía pública del municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, con múltiples heridas de arma blanca que evidencian violencia extrema. El cadáver apareció en el casco central de Charallave, tras desplomarse en la entrada de su vivienda en calle 13.

Según reportes preliminares, el ataque ocurrió pasadas las diez de la mañana; un sujeto irrumpió en su residencia, la apuñaló y la víctima, en agonía, salió clamando ayuda sin respuesta inmediata, colapsando por hemorragia. Vecinos alertaron a autoridades, generando conmoción local.

Una de las heridas más graves que sufrió la infortunada, la recibió en el cuello, el sujeto acudió hasta su casa para asesinarla sin piedad.

Comisiones mixtas activaron despliegue: CICPC Delegación Municipal levantó el cadáver y recolectó evidencias. Un hombre sospechoso fue detenido in fraganti con sangre en manos; se maneja robo como móvil principal, sin descartar femicidio.

Expertos de Homicidios y SIP entrevistan entorno familiar. Comunidad en alerta por ola de violencia en Miranda; forenses determinarán causa exacta. Autoridades herméticas, esperan resultados dactilares.