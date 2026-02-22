Las adolescentes Adriana Rodríguez, Norelis Blanca ambas de 16 años de edad y Wuliandri Caña de 18 años, estudiantes del Liceo Creación, fueron rescatadas este sábado por el Servicio de Inteligencia Penal (SIP) de la Policía de Amazonas, cuando eran trasladadas hacia Casuarito (frontera Apure/Colombia).

El operativo matutino frustró el traslado irregular de las jóvenes, reportadas desaparecidas desde el miércoles 18 de este mes en curso, tras salir de casa de su casa a las seis de la mañana de sus residencias, rumbo a clases sin regresar.

Según, fuentes extraoficiales indican que no fue secuestro: una tenía novio entre los implicados, y «sabían lo que hacían», aunque su minoría de edad activó alerta.

Dos hombres fueron detenidos; el tercero huyó. Desde el día 1, CONAS de la Guardia Nacional (GNB) colaboró en rastrillajes por zonas selváticas y fronterizas, de alto riesgo para trata de personas hacia Vichada.

Familiares activaron números y pidieron ayuda a quien supiera del paradero de las dos menores y la de 18 años. No se detalla cómo contactaron a los hombres. Autoridades investigan posibles nexos con migración irregular en Amazonas, donde Casuarito es ruta frecuente para menores vulnerables.

Las jóvenes están a salvo; CICPC y SIP profundizan pesquisas. Caso resalta alertas en frontera amazónica.