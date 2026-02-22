Ángel Domingo Aguiar Benavente, de 62 años y funcionario administrativo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) con sede en San Juan de los Morros, estado Guárico, fue asesinado este sábado en su vivienda del sector Vista Hermosa, mientras descansaba en su chinchorro.

Extraoficialmente, dos sujetos en motocicleta irrumpieron en su vivienda y le propinaron varios impactos de bala, huyendo con rumbo desconocido. La víctima, residente local, falleció en el sitio.

La División de Investigación Penal (DIP) base San Juan de los Morros levantó la minuta inicial: comisiones mixtas de Guardia Nacional (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), SEBIN y Protección Civil acordonaron la escena para recolectar evidencias, incluyendo casquillos.

Este homicidio se suma a la escalada de violencia en Guárico: el 17/02, el capitán de navío Andrys Raúl Romero Mendia (DGCIM) fue ejecutado de siete disparos por desconocidos en motos.

Autoridades no descartan venganzas internas o ajustes de cuentas en inteligencia estatal.

​CICPC y DIP lideran pesquisas; familia y vecinos exigen justicia. Motivos bajo reserva.