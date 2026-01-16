El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó la renuncia de Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad a quien impulsó hace meses, en un nuevo ajuste de gabinete que suma cuatro movimientos en días recientes. La salida responde a críticas por la gestión de su cartera, marcada por baja ejecución de programas, denuncias internas y controversias en nombramientos, como el de una aspirante descartada por falta de requisitos académicos, que generó revuelo político y mediático.

El Ministerio de Igualdad enfrenta incertidumbre legislativa tras el fallo de la Corte Constitucional que tumbó su creación original, complicando su supervivencia en el Congreso. Estas presiones administrativas y políticas precipitaron la decisión presidencial en un contexto de escrutinio público.

Otros cambios en el Gobierno

La dimisión de Florián se suma a la renuncia de Angie Rodríguez como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), del círculo cercano de Petro. Rodríguez precisó en su carta que deja el cargo para asumir como gerente del Fondo Adaptación, enfocado en recuperación por desastres y desarrollo sostenible.

El miércoles, Jorge Lemus renunció a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para dirigir la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda, dedicada a prevenir lavado de activos y financiación del terrorismo. A Blu Radio, Lemus aclaró que su relevo no fue destitución, sino decisión estratégica de Petro para robustecer la lucha contra delitos financieros.

Estos ajustes reflejan un gabinete en transformación, con rotaciones hacia entidades operativas clave, mientras Colombia navega tensiones internas y desafíos legislativos en el último tramo del mandato petrista.