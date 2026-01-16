Rubén Antonio Wang Lara, costarricense de 46 años con circular roja de Interpol por estafa, fue detenido en Bogotá por oficiales de Migración Colombia durante una verificación en hoteles. El sujeto, en permanencia irregular desde 2019 tras vencer su visa, enfrenta alerta internacional por defraudar derechos de la función pública en Costa Rica.

Se le acusa de articular un esquema millonario contra el Estado tico, controlando sociedades de fachada para créditos fraudulentos a nombre de terceros y endosar deudas al Instituto Nacional de Seguros (INS). «No son hechos aislados, sino estructura organizada para defraudar recursos públicos», afirmó en X el director de Policía colombiana, general William Rincón.

Wang Lara fue puesto a disposición de Interpol Colombia para trámites judiciales y posible extradición. Migración destacó que llegó en 2019 y operaba clandestinamente.

Controles reforzados en temporada alta

La directora Gloria Arriero enfatizó operativos en hoteles y zonas turísticas: «Los controles no terminan en fronteras; presencia institucional con Policía ha dado resultados en movilidad pico». En 2026, ya suman dos detenciones: Wang Lara y el exconcejal ecuatoriano Miguel Morocho Rodríguez, entregado el 12 de enero por tentativa de homicidio cuando huía a Venezuela.

Migración Colombia intensifica vigilancia para prevenir fugas de prófugos internacionales en Colombia, epicentro migratorio regional.