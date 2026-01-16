El presidente ruso Vladímir Putin realizó este jueves sus primeras declaraciones públicas del año sobre la arena internacional, evitando críticas directas a Donald Trump por sus políticas en Venezuela, Irán o Groenlandia. «Decenas de países sufren por el desprecio a sus derechos soberanos, caos y desorden, al carecer de fuerza para defenderse», afirmó al recibir cartas credenciales de más de 30 embajadores en la Sala de Alejandro del Gran Palacio del Kremlin.

Putin describió un mundo en degradación, con conflictos agravados y diplomacia sustituida por «acciones unilaterales peligrosas». Denunció el «monólogo de quienes, por la ley del más fuerte, imponen su voluntad», instando a respetar el derecho internacional para un «orden mundial multipolar justo», donde cada nación elija su modelo sin injerencias externas.

Contra la ley del más fuerte

Sin aludir a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero ni a Irán, Putin defendió la soberanía cubana: «Brindamos apoyo a nuestros amigos cubanos en su lucha por independencia». Dirigiéndose a embajadores de Afganistán, Arabia Saudí, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay, mostró interés en un Afganistán pacífico libre de terrorismo.

Sobre Ucrania, abogó por «pronta paz» vía nueva arquitectura de seguridad global, culpando a Kiev y Occidente por ignorar promesas contra expansión OTAN. Rusia aspira a soluciones «racionales» para todos, pero lamentó falta de voluntad en «capitales que apoyan a Kiev». El Kremlin se abrió a recibir emisarios de Trump como Steve Witkoff y Yared Kushner para discutir planes de paz.

Putin recibió credenciales de diez europeos (Francia, Italia, Portugal, Suecia), expresando disposición a restablecer lazos: «El diálogo se redujo al mínimo, no por nuestra culpa; confío en volver a comunicación constructiva basada en respeto mutuo». Mientras el Ministerio de Exteriores ruso condenó el apresamiento de Maduro por inmunidad y protestas en Irán, Putin optó por mensaje general contra hegemonías, en sintonía con altares rusos previos.