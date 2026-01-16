La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó este jueves iniciar el proceso de transición y tildó de «de facto» al próximo Gobierno del conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, que asumirá el 27 de enero. Instruyó a los ministros de Seguridad, Gustavo Sánchez; Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero; y al director de Servicio Civil, Russel Garay, para organizar el traspaso pese a no contar «más de un millón de sufragios» en los tres niveles electorales.

Durante ceremonia policial, Castro afirmó que su Gobierno «cumplió constitucionalmente» financiando las elecciones del 30 de noviembre y puso las Fuerzas Armadas a disposición de los organismos electorales. Asfura, del Partido Nacional y respaldado por Donald Trump, ganó con 40,27% de los votos contra 39,53% de Salvador Nasralla (Liberal) y 19,19% de Rixi Moncada (Libre).

Otros cambios en el Gobierno

La mandataria recordó el decreto sancionado la semana pasada, propuesto por el presidente del Parlamento Luis Redondo, para nuevo escrutinio «voto por voto», pese a la oficialización del CNE en diciembre. El 9 de enero, un grupo minoritario de diputados de Libre –coordinado por Manuel Zelaya, esposo y asesor de Castro– aprobó la iniciativa en sesión extraordinaria. Actas inconsistentes van al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que reportará definitivo hasta el 20 de enero, custodiadas por centenares de militares y policías.

Castro denunció que la Sala Constitucional de la Corte Suprema otorgó «amparo con suspensión» contra investigaciones electorales del fiscal Johel Zelaya, viéndolo como «negación de justicia». Para «terminar con ataques golpistas», reiteró no quedarse «ni un día más, ni un día menos». Llamó a la juventud a imitar su «firmeza» contra el «monstruoso fraude impuesto» por el bipartidismo Nacional-Liberal, al que acusa de anarquizar Honduras.