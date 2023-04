Los balnearios del municipio Caroní en el estado Bolívar mantienen una notable afluencia de temporadistas y visitantes en esta Semana Santa 2023, tanto en el eje Caruachi como el eje Atlántico.

El equipo reporteril de Nueva Prensa visitó el balneario Parador Victoria y Río Grande, cuyos espacios ofrecen sano entretenimiento a quienes decidan visitarlos.

Estos ríos son una zona de interés turístico estadal que tienen como principios la inclusión social para el beneficio de visitantes y habitantes de la localidad. Su objetivo es que puedan disfrutar a totalidad de estos días de recreación en familia y amigos, y con resguardo de los organismos de seguridad.

Eje Caruachi

Los diferentes ríos ubicados en el eje Caruachi son una opción para los habitantes de San Félix; sin embargo, para el dueño del balneario Parador Victoria en las festividades de este año no ha sido así.

«La gasolina no deja de ser el problema de los guayaneses, hace unos años mi balneario se llenaba completamente, las personas venían en familia a pasar el día, incluso, no tenía que ser especialmente un día festivo para que vinieran», dijo Orlando Malavé, propietario del lugar.

Desde hace siete años inició la historia del balneario Parador Victoria, el cual le brindaba alegría y ratos de agrado a los temporadistas que deseen desconectarse un poco de la ciudad.

«Desde hace tres años la situación ha cambiado drásticamente, el lugar actualmente lo visitan son vecinos de aquí mismo de la zona que vienen caminando», aseguró Malavé.

El acceso para disfrutar del balneario no es gratis, los visitantes deben cancelar por persona 5,00 Bs.

Las personas aparte de disfrutar del río, tienen la opción de estar en una maloca, donde pueden realizar sus sancochos, pescados asados o el tradicional cuajado de esta Semana Santa.

Eje Atlántico

Las colas en la avenida Atlántico de Puerto Ordaz eran extensas, en esta oportunidad para entrar a los diferentes balnearios ubicados en esta zona de la ciudad.

La afluencia de visitantes en esta Semana Santa 2023 es notoria, más que en el asueto de los Carnavales, según los encargados de los balnearios del eje Atlántico.

«Tenemos más personas que en la festividad pasada, igual aquí trabajamos de forma organizada bajo reservaciones, lo que hacemos es recibir a los visitantes y acomodarlos en su sitio porque nosotros no pasamos de la población de visitantes permitidas», aseveró Alexis Rosas, gerente general del balneario Río Grande.

Aproximadamente unas 1000 personas ingresaron al río para disfrutar de él, y del buen ambiente que el lugar brinda a los visitantes.

Los precios de los bohíos y malocas van desde los 20$ hasta los 50$, el monto incluye mesas, sillas, parrillera, wifi e inflable para los niños.

Impresión de los balnearios

Los visitantes se sintieron complacidos con el buen ambiente y recreación de estos balnearios, tal es el caso de Luis Rodríguez, quien expresó que es su primera vez visitando el balneario Parador Victoria del eje Caruachi, y quedó sorprendido por la tarifa asequible para el ingreso al lugar, y lo impecable que se encuentra.

«Este balneario no lo conocía, nunca había venido y me gustó bastante, principalmente porque nos podemos despejar un poco de la rutina», enfatizó Rodríguez, quien se encontraba preparando una buena sopa de gallina para respetar la tradición de los días Santos donde no se puede comer carne.

Asimismo, Maira Fernández, residente de Caruachi, aseguró que este río es la mejor opción para los visitantes.

«Yo vengo aquí siempre que puedo, a pesar de que hay otros ríos cercanos prefiero este porque está limpiecito, y uno puede traer todo para cocinar, y ellos nos facilitan la parrillera», afirmó.

Por otra parte, Valentina Garcia, visitante del balneario Río Grande, mencionó que ella en conjunto de su familia vienen de Guasipati, y ya han disfrutado del río en diferentes oportunidades.

«El lugar cada vez me parece más agradable, como ves aquí estamos todos disfrutando en familia, el balneario nos ofrece seguridad y eso nos mantiene más tranquilos», señaló Garcia.

Del mismo modo, Armando López, destacó que es su primera vez visitando este río del eje Atlántico, pero que quedó sorprendido, con la organización que respecta el lugar.

«Vine con mi esposa, mis dos hijos y mis papás, nos planificamos para hacer un pescado asado a la orilla del río, porque es lo más tradicional en estos días, comer pescado, aunque no está tan barato no podemos perder la tradición», concluyó López.