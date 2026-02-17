Rusia aseguró hoy que está coordinando medidas con otros miembros del grupo BRICS para defenderse de lo que llamó «pirateo occidental», en alusión al apresamiento y bloqueo de varios petróleos rusos desde principios de año.

«Las flotas trabajan en la coordinación para la defensa de las vías comerciales que en estos momentos se han vuelto más vulnerables (…) ante el pirateo occidental», dijo Nikolái Pátrushev, jefe del Colegio Marítimo de Rusia, en declaraciones al periódico Argumenti i Fakti.

En ese sentido, recordó las maniobras celebradas en enero en el Atlántico Sur entre Rusia, China, Irán y Emiratos Árabes Unidos, y aludió a los ejercicios que se celebrarán próximamente en el golfo de Ormuz con participación de esos tres primeros países.

«Es necesario aprovechar el potencial de los BRICS, a los que hay que otorgar una plena dimensión marítima estratégica», señaló.

Pátrushev, considerado un halcón y estrecho colaborador durante muchos años del líder ruso, Vladímir Putin, denunció que «el mar se está volviendo de nuevo una plataforma para agresiones militares».

«Retorna la práctica de la Diplomacia de los Cañoneros, de lo que hablan los eventos en Venezuela y en torno a Irán», dijo.

Tachó de «ilegal» «cualquier intento de bloqueo marítimo» de Rusia desde el punto de vista del derecho internacional y calificó de «ficción jurídica» el mismo concepto de ‘flota fantasma’, que Moscú utilizada para eludir las sanciones a la exportación de hidrocarburos.

Acusó a las potencias occidentales de intentar «paralizar» el comercio exterior ruso y pronosticó que los apresamientos de barcos rusos «serán más frecuentes».

Pátrushev advirtió que si Moscú no responde a dichas acciones, ingleses, franceses y bálticos «se envalentonarán hasta tal punto que intentarán bloquear el acceso de nuestro país a los mares, como mínimo a las aguas del Atlántico».

Para ello, aseguró, la Armada rusa debe reforzarse en los próximos años con barcos capaces de navegar con autonomía lejos de las costas rusas con el fin de «bajar los humos a los corsarios occidentales».