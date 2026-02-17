La huelga de hambre para exigir excarcelaciones de todos los presos políticos en Zona 7, Caracas, continúa por parte de familiares que pernoctan en las adyacencias del recinto penitenciario.

Familiares y reos han cumplido más de 60 horas en huelga, en un intento por ejercer presión para exigir las liberaciones prometidas por las autoridades y el cese de las detenciones.

De acuerdo con informes de la organización Un Mundo Sin Mordaza y el dirigente de Vente Venezuela, Marcos D. Velazco, el estado físico de los huelguistas presenta un deterioro evidente.

Sin embargo, la respuesta oficial no ha sido el diálogo ni la médica, sino el endurecimiento de las condiciones de reclusión.

Según la denuncia de Velazco, la situación se resume en cuatro ejes alarmantes: el primero, es la extensión de la protesta, dado que, tanto detenidos como familiares fuera del recinto superan las 60 horas sin ingerir alimentos.

Los cuerpos de seguridad niegan sistemáticamente el acceso a personal de salud para evaluar la descompensación de los huelguistas.

Además, reclaman opacidad informativa, dado que las autoridades mantienen silencio o proporcionan información contradictoria sobre el proceso de liberaciones.

También reclaman que se han suspendido los encuentros familiares como medida represiva para forzar el levantamiento de la protesta.

“Utilizan el derecho a ver a sus seres queridos como mecanismo de presión y chantaje. Eso no es autoridad: es crueldad”, sentenció la organización Un Mundo Sin Mordaza.

La exigencia de los activistas y familiares es clara: liberación inmediata y sin condiciones, atención médica urgente para los afectados y el restablecimiento del derecho a la visita.