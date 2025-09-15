Este lunes 15 de septiembre, el equipo de SENADES Bolívar se desplegó en distintas instituciones educativas del estado, acompañando el inicio del año escolar 2025–2026 con actividades formativas, recreativas y preventivas, en cumplimiento del Vértice 1 y las Líneas Estratégicas 2 de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

En el municipio Piar, el equipo de SENADES dio la bienvenida al nuevo año escolar desde el CEI Concepción Acevedo, compartiendo el cuento “Mi Árbol Mágico” con niños y niñas, fortaleciendo el respeto y la responsabilidad como pilares de convivencia. También en la UEN Julia de Bolívar se ofrecieron orientaciones clave para el desarrollo estudiantil, incentivando el valor del respeto y la construcción de un ambiente escolar libre de violencia.

Mientras que en el municipio Caroní, SENADES estuvo presente en el Complejo Educativo Nacional Libertador de Bolívar, donde se desarrolló el conversatorio “Mi proyecto de vida: habilidades para potencializar” dirigido a niños de educación básica. La jornada incluyó dinámicas participativas que promovieron valores, actitudes positivas y reflexión sobre metas personales. Asimismo, en el Colegio San José de Cacahual, se realizó un conversatorio con estudiantes de bachillerato, sensibilizando sobre los riesgos del entorno y promoviendo el proyecto de vida como herramienta de transformación.

Estas acciones reafirman el compromiso de SENADES Bolívar con la formación integral de niños, niñas y adolescentes, sembrando valores desde las aulas y fortaleciendo entornos educativos seguros, alegres y libres de violencia.