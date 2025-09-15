Con un ambiente de alegría y entusiasmo, más de 333 mil estudiantes del estado de Bolívar regresaron este lunes 15 de septiembre a las aulas para dar inicio al año escolar 2025-2026.

La jornada, calificada como una «fiesta escolar» por las autoridades, estuvo marcada por actividades recreativas, deportivas y culturales diseñadas para facilitar el reencuentro de los niños y niñas con sus compañeros y docentes.

El anuncio fue hecho por el profesor Emilio Aguilar, Autoridad Única de Educación del estado de Bolívar, en un evento de lanzamiento del año escolar celebrado en la Unidad Educativa Nacional Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa.

«Hoy es un día de alegría en el estado de Bolívar porque regresan a los planteles educativos lo que les da vida: los niños y niñas», afirmó Aguilar. «Un plantel educativo sin niños es un cascarón sin vida. Hoy las instituciones se reviven con la alegría de los niños y niñas de la patria, con mucho compromiso y con mucho amor por su formación».

El regreso a clases se produce después de que el personal administrativo y docente se incorporara el pasado 8 de septiembre para cumplir con las actividades de planificación y organización. Según el profesor Aguilar, más de 28 mil trabajadores de la educación están comprometidos en el estado.

Enfoque en el aprendizaje

Durante su intervención, Aguilar se refirió a las políticas curriculares, destacando que no hay cambios significativos y que se mantiene el mismo currículo ministerial. Sin embargo, hizo hincapié en la orientación de reducir las tareas para la casa.

«Lo que estamos tratando es que el niño cumpla con más actividades en el aula, que tenga más tiempo para cumplir con las asignaciones propias de cada asignatura», explicó.

El profesor Aguilar destacó que la jornada inaugural ha sido exitosa, con un promedio del 80% de asistencia en los planteles educativos durante el turno de la mañana, lo cual calificó de «gratificante».

El evento de lanzamiento del año escolar 2025-2026 contó con la presencia de la gobernadora del estado de Bolívar, Yulisbeth García, y se llevó a cabo con actividades recreativas y culturales para dar una calurosa bienvenida a los estudiantes.

Finalmente, el profesor Aguilar envió un mensaje a los padres y representantes: «Confíen en nosotros como maestros y maestras, confíen en el sistema educativo de este país, que es uno de los mejores sistemas educativos del mundo entero».