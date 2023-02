Los Filis de Filadelfia anunciaron hoy que han otorgado una extensión de contrato por tres temporadas al relevista zurdo venezolano José Alvarado.

El sueldo del zurdo de 27 años se dividirá en 3,4 millones de dólares por la temporada de 2023 y nueve millones por cada una de las dos campañas restantes, además contempla una opción para un cuarto año valorada en nueve millones, misma que de no ser ejercida Alvarado recibirá una compensación de 500 mil dólares.

La pasada temporada Alvarado lanzó en 59 partidos, en los que acumuló 51 entradas de trabajadas, dejando en evidencia la dificultad de los bateadores para conectar sus picheos, coleccionando 81 ponches.

El estelar zurdo finalizó la fase regular con marca de 4-2 y un porcentaje de carreras limpias permitidas de 3.18, además sumó dos juegos salvados.

En la postemporada Alvarado fue una pieza fundamental para llevar los partidos a territorio de cierre, aportando de esta manera a los Filis alcanzaran la Serie Mundial, donde cayeron en seis juegos ante los Astros de Houston.

Correa apuesta a solidez de salud

El torpedero puertorriqueño Carlos Correa sostuvo este viernes un encuentro con la prensa en el que expresó sentirse confiado en que se mantendrá saludable y aportando desde el terreno para los Mellizos de Minnesota.

“Llevo ocho años jugando desde que me operaron. No he tenido ningún problema. Así que voy a seguir haciendo las mismas cosas que he estado haciendo. Cuido mucho mi cuerpo. Planeo hacer eso por el resto de mi carrera, hasta el día en que decida retirarme”, precisó Correa sobre las dudas generadas sobre su salud, mismas que lo llevaron a perder dos acuerdos de más de 300 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco y los Metros de Nueva York.

Correa señaló que su preparación está enfocada en llegar en plenitud de condiciones a la temporada de Grandes Ligas.

“Solo necesito estar saludable. Solo necesito jugar todos los días. Prefiero ser flexible y no tan fuerte, pero poder jugar 150 juegos que ser el tipo más fuerte de la liga y solo poder jugar 80 juegos. Es un buen equilibrio que un jugador debe tener”.

Correa, quien pactó por seis años y 200 millones de dólares con Minnesota, explicó que esta experiencia lo llevó a entender cómo prepararse para mantenerse saludable.

“Me alegro de haberlo descubierto cuando tenía 24 y 25 años. Todavía era lo suficientemente temprano para poder hacer los ajustes correctos y necesarios”, indicó el estelar torpedero.