Un tubo fracturado en la avenida Caracas, a pocos metros de la urbanización Gran Sabana en Puerto Ordaz, ocasiona la fuga de miles de litros de agua potable durante las 24 horas del día.

La fuga comenzó con una fisura en el pavimento, donde el agua empezó a empozar en un pequeño orificio, creando borbollones que se expandieron por la avenida y corrían hacia una alcantarilla colapsada por basura.

El continuo escapar del agua está deteriorando aún más la vía, y los vehículos que circulan por la zona ayudan al deterioro progresivo de la carrera cuando caer en el hueco formado por la ruptura.

Vecinos del sector Gran Sabana han solicitado a Hidrobolívar que atienda con urgencia la reparación de la tubería para impedir que la carretera sufra daños irreparables.

Paralelamente, piden el mantenimiento del colector de aguas pluviales, que está completamente bloqueado y provoca estancamiento del agua en la vía pública.

La residente Ana González manifestó su preocupación por el perjuicio que el bote de aguas blancas representa para quienes viven en la entrada del sector, señalando que el servicio de agua llega a las viviendas con baja presión y calidad.

Este incidente es un reflejo de la problemática continua en la infraestructura hidráulica de Puerto Ordaz, donde los problemas de mantenimiento ponen en riesgo la movilidad y el abastecimiento básico en las comunidades.