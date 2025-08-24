El ciclista venezolano Orluis Aular ha tenido un inicio espectacular en la Vuelta Ciclista a España 2025 al conseguir el tercer puesto en la primera etapa. Esta es la segunda vez que Aular compite en la prestigiosa carrera, y su actuación en esta jornada inicial ha generado grandes expectativas.

La etapa, con un recorrido de 186,7 kilómetros entre Torino y Novara, en Italia, se la llevó el belga Jasper Philipsen del equipo Alpecin-Deceuninck, quien ya había ganado una etapa en el Tour de Francia 2025 antes de retirarse por lesión, se convirtió en el primer portador del maillot de líder.

El sprint final estuvo muy disputado, y en él Aular demostró su gran nivel, logrando un podio frente a figuras de renombre mundial. Este resultado mejora su actuación de la edición anterior, en la que su mejor posición fue un séptimo lugar en la séptima etapa.

Philipsen cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 9 minutos y 12 segundos. Le siguieron, con el mismo tiempo, Ethan Vernon (Premier Tech) en segundo lugar, y Orluis Aular (Movistar Team) en el tercer puesto.

El top 10 lo completaron Elia Viviani, Iván García, David González, Bryan Coquard, Guillermo Thomas Silva y Madis Mihkels.

«Estaba muy decepcionado y mi objetivo era este, porque en esta Vuelta no hay muchas etapas de sprinters», declaró Philipsen a los medios tras su victoria.