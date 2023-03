El nombre de Alfonso Salazar no solo está posicionado entre los mejores del Crossfit, disciplina deportiva que ha practicado por más de cinco años, ahora también ocupa el sitial favorito de quienes aman el género vallenato.

El joven guayanés, intérprete de la música colombiana, presentó recientemente a su público «Te vas de mi vida», su primer tema de puño y letra, con el que espera conquistar a toda Venezuela y cruzar fronteras internacionales.

«Te vas de mi vida» está compuesto en su totalidad por Alfonso Salazar, aunque en la producción musical lo acompañó Samuel Duque, Jahdiel Brito, Jesús Futrille y Juan Miranda.

Según cuenta Salazar, en entrevista exclusiva para Nueva Prensa Digital, la canción narra un episodio de su vida en el que lo embargaba el desamor y las indecisiones.

«La historia nace de un mal de amor, en una noche de pensamientos y de despecho. Pero si te fijas, deja una gran enseñanza, porque te dice que no necesariamente tienes que atar a alguien a tu lado para que sea feliz, hacerlo es ser egoísta», comenta Salazar.

Proceso creativo y producción

«Te vas de mi vida» nació en el año 2019, en plena pandemia. Para ese entonces, en la mente de Salazar se paseaba la idea de irse del país, así como también lo pensaba su pareja de ese momento.

«Al momento de escribir esa canción estaba en una etapa de si me quedaba o me iba (de Venezuela). La persona que me acompañaba en ese momento también estaba en esa indecisión, por eso en la canción narro esa tristeza, pero a la vez la alegría de saber que se fue por un mejor futuro, eso también me hace feliz a mí», describe el intérprete.

La canción se llevó casi cuatro años de preparación, al principio todo se trató de su compositor acompañado de la guitarra e imaginándose la historia como una telenovela, luego se sumaron instrumentos a la idea principal y así fue como quedó el tema final.

«Con mi guitarra empiezo a buscar sonidos, melodías y poco a poco las ideas van fluyendo. Casi siempre trato que surja la idea principal y en base a ella es que voy componiendo, voy creando la historia, siempre me imagino una novela. Como inicia, como se desarrolla y como termina», expone Salazar.

Grabaciones en La Terecaya

La historia de desamor de Alfonso Salazar no solo está plasmada en cuatro minutos de canción, sino también en un material audiovisual, producido por el equipo de Amöine Visual, con imágenes espectaculares de la isla La Terecaya, ubicada en Ciudad Guayana, y con la compañía de la modelo Yinelis García.

«La idea principal del video era en una finca, cantando sobre un container; algo muy íntimo, pero decidimos arriesgarnos. Si apostamos todo al cover (Homenaje al Binomio de Oro vol. I), dije que con mi primera canción asumiría retos, pedimos el apoyo y se grabó en La Terecaya”.

El video puede ser visto en su canal de Youtube: Alfonso Salazar, y en tan solo una semana de lanzamiento, ya ha alcanzado más de las 2 mil visitas.

El vallenato y el sonido del acordeón corren por sus venas

El 26 de marzo de 2023, Alfonso Salazar cumplió su primer año como intérprete de vallenato, género musical que ama y defiende con ímpetu y pasión. Su atracción por esta música proviene de muy pequeño. Dice que ama el sonido del acordeón desde la primera vez que lo escuchó y como anécdota particular, contó que su bisabuelo era muy buen acordeonista. «De ahí creo que viene ese amor por ese sonido y por esa música», afirma.

El joven guayanés agradece a su familia por el apoyo incondicional que le ha dado en todo este tiempo. Comenta que aun cuando sus padres esperaban que estuviese ligado profesionalmente al mundo de las empresas básicas, tomaron con buena actitud que su amor por la música se convirtiera en su profesión.

Salazar, en este año de intérprete profesional ha compartido escenarios con artistas de talla internacional como Felipe Peláez, también ha recibido el beneplácito de grandes expositores de la música colombiana como Nelson Velásquez, Silvestre Dangond, Jean Carlos Centeno, entre otros.

Asegura que su autenticidad y sentimiento genuino por este género musical le hace marcar la diferencia entre otros intérpretes del vallenato. Con esa carta de presentación, Alfonso Salazar espera conquistar a todos los que disfrutan de la música colombiana.

Su camino musical está marcado por un nuevo tema que espera sacar muy pronto, así como un segundo especial a los grandes exponentes del vallenato, que pronto anunciará por sus redes sociales.

A los niños y jóvenes talentos de Ciudad Guayana, Alfonso les dice que no pierdan la fe y que nunca se rindan. «A veces la desesperación llega, a todos nos pasa, pero hay que aferrarse a Dios que él da lo que necesitamos. No se frustren y hagan las cosas con amor», concluyó.