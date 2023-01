El gremio de docentes del municipio Caroní salió nuevamente a las calles para exigir el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Luego de una semana, el Colegio de Profesores de Venezuela seccional 19, y otros sindicatos del municipio, convocaron a una asamblea general extraordinaria en la Plaza Monumento a la CVG en Alta Vista.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la CRBV, los trabajadores públicos y privados tienen el derecho a percibir pagos mensuales que satisfagan sus necesidades y la de su familia.

El sueldo actual es de 7 dólares, al cambio del Banco Central de Venezuela del día de hoy 16 de enero, el cual no les sirve para cubrir sus necesidades básicas.

El Observatorio Venezolano de Finanzas señaló que, una familia venezolana con cinco integrantes necesita 53 salarios mínimos para poder cubrir la canasta básica alimentaria.

Contrato colectivo

Entre los otros puntos que sigue tocando el gremio está la demora en la firma de la contratación colectiva y los beneficios que les corresponden.

«No es posible que nos quieran engañar siempre con una miseria. Un bono hoy y hambre para después, por eso los docentes permanecemos en pie de lucha para que se nos dé el contrato colectivo», afirmó Aida González, secretaria general del colegio de Profesores.

González comentó que actualmente los docentes no cuentan con una buena calidad de trabajo, ni ellos ni el alumnado, las instalaciones actualmente donde imparten clases no son óptimas.

Docentes: «Derechos han sido violados»

Nayih Vispaez, docente de la U.E.B. Puerto Ayacucho, expresó para Nueva Prensa Digital que las veces que las aulas queden vacías, es porque ellos salieron a dar clase en la calle.

«Nuestros derechos han sido violados desde el 2017, no tenemos nada. Pero el miedo ya lo perdimos», aseveró Vispaez con 25 años de servicio como docente.

Vispaez comentó que está en la espera de su jubilación, pero su interrogante más latente es cómo va a subsistir, y cubrir sus responsabilidades, ya que tiene actualmente tres menores de edad que aún están en formación.

Docentes jubilados y pensionados también se unieron

Los jubilados y pensionados son otras de las personas que se han sumado a estas dos protestas del año, bajo la misma exigencia.

La mayoría de ellos cumplen con un tratamiento permanente y se les hace cuesta arriba cubrirlos. Muchos de ellos tienen la suerte de tener familiares fuera del país que los ayudan.

«Con el sueldo tan pobre que recibí debí comprar medicina y comida, pero yo me hago una pregunta ¿qué como?», dijo Josefina Barrios.

La docente jubilada, que brindó más de 20 años de servicios, es diabética y debe cubrir con su tratamiento de insulina el cual tiene un costo de 900 bolívares.

«Es evidente que lo que cobro no me alcanza, tengo a mi familia que son los que me ayudan, porque yo sola no pudiera», declaró.

Protestas pacíficas

Los protestantes aseguraron que seguirán protestando de manera pacífica hasta que los acuerdos se cumplan por parte de la Ministra de Educación Yelitze Santaella.

«Si no hay plata para el ciudadano es que fallaste como Estado», «No más sueldo de hambre para los educadores», «No existe calidad educativa con maestros mal pagados», algunas de las escrituras plasmadas en pancartas por los docentes.